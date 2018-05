Utile: La ce sa fii atent cand cumperi shaorma ca sa nu te imbolnavest; Iti cade parul? Uite care pot fi cauzele; Alimente care contin magneziu. Consuma-le daca te simti obosit

La ce sa fii atent cand cumperi shaorma ca sa nu te imbolnavesti Un caz socant a devenit principalul subiect de discutie in mass-media. Un copil de doar 3 ani din Pantelimon a murit dupa ce a mancat o shaorma impreuna cu parintii sai. Acestia cumparasera pentru cina o shaorma, iar starea acestora a inceput sa se agraveze noaptea, imediat dupa consumarea acesteia. Toti membrii familiei prezentau simptome de toxiinfectie, insa doar copilul parea ca se afla intr-o stare grava. Principalul lucru de care trebuie sa tii cont atunci cand cumperi shaorma este echipamentul celui care o prepara. Acesta trebuie sa aiba uniforma specifica (halat), boneta in cap, dar si manusi. Manusile de unica folosinta sunt foarte importante, deoarece pot impiedica raspandirea microbilor de pe mainile celui care prepara shaorma, scrie Un caz socant a devenit principalul subiect de discutie in mass-media. Un copil de doar 3 ani din Pantelimon a murit dupa ce a mancat o shaorma impreuna cu parintii sai. Acestia cumparasera pentru cina o shaorma, iar starea acestora a inceput sa se agraveze noaptea, imediat dupa consumarea acesteia. Toti membrii familiei prezentau simptome de toxiinfectie, insa doar copilul parea ca se afla intr-o stare grava. Principalul lucru de care trebuie sa tii cont atunci cand cumperi shaorma este echipamentul celui care o prepara. Acesta trebuie sa aiba uniforma specifica (halat), boneta in cap, dar si manusi. Manusile de unica folosinta sunt foarte importante, deoarece pot impiedica raspandirea microbilor de pe mainile celui care prepara shaorma, scrie Diva Hair.





Iti cade parul? Uite care pot fi cauzele! Caderea parului este extrem de neplacuta pentru orice persoana. Daca incepi sa observi fire de par prin toata casa, din ce in ce mai des, iar pieptanul ramane incarcat ori de cate ori il folosesti, atunci ai o problema. Nu trebuie sa mergi urgent sa-l tunzi, ci mai degraba afla care sunt principalele cauze si ia masuri ca sa rezolvi problema. Daca ai trecut pragul de 35 de ani, poti da vina pe mostenirea genetica daca te confrunti cu subtierea si caderea parului. Daca ai in familie membri care se confrunta cu aceste probleme, poti sa folosesti tratamente pentru intarirea firului si regenerarea acestuia. Iata ca "boala secolului" afecteaza si podoaba capilara. Daca lucrezi intr-un mediu stresant sau ai un stil de viata solicitant, podoaba ta capilara va avea de suferit. Orice trauma de natura psihica poate duce la caderea temporara a parului, arata Click.





Alimente care contin magneziu. Consuma-le daca te simti obosit Magneziu este un mineral important pentru corp, fiindca joaca un rol cheie in peste 300 de reactii metabolice care au loc in organismul nostru. Dar acesta nu il produce, deci, e necesar sa il luam din alimentatie pentru a evita carentele. Lipsa acestui mineral din organism se manifesta prin stres, crampe musculare, iritabilitate si tristete, pleoape care se zbat, dificultati de dormire, dureri, sentimentul de oboseala, dureri premenstruale etc. Doza zilnica necesara este de 300-400 mg pentru un adult. Iata 13 alimente care contin magneziu. Se stie ca un consum minim de apa este absolut necesar, dar cu atat mai bine este sa fie si minerala. E bine sa jonglezi intre apa plata si carbogazoasa pentru a beneficia din plin de aportul de minerale. Nivelul de magneziu al acestora poate varia de la 100 mg/L pana la peste 500, relateaza Libertatea.





Migrenele: de ce apar si cum pot fi combatute Migrenele apar ca urmare a unor schimbari specifice la nivelul creierului care se manifesta prin dureri pulsatorii si recurente de cap. Statisticile arata ca acestea afecteaza aproximativ un miliard de oameni, in special femei, fiind a treia cea mai comuna afectiune in intreaga lume. Persoanele predispuse catre migrene au varste cuprinse intre 25 si 55 de ani. De regula, un episod migrenos poate dura intre 4 si 72 de ore, devenind, astfel, a sasea cauza a absenteismului in munca. Numai in Statele Unite, la fiecare 10 secunde o persoana ajunge de urgenta la spital cu durere puternica de cap. Migrenele se pot incadra in lista problemelor de sanatate cu care ne confruntam tot mai des, cauzele fiind regimul de viata dezechilibrat si stresul, informeaza Migrenele apar ca urmare a unor schimbari specifice la nivelul creierului care se manifesta prin dureri pulsatorii si recurente de cap. Statisticile arata ca acestea afecteaza aproximativ un miliard de oameni, in special femei, fiind a treia cea mai comuna afectiune in intreaga lume. Persoanele predispuse catre migrene au varste cuprinse intre 25 si 55 de ani. De regula, un episod migrenos poate dura intre 4 si 72 de ore, devenind, astfel, a sasea cauza a absenteismului in munca. Numai in Statele Unite, la fiecare 10 secunde o persoana ajunge de urgenta la spital cu durere puternica de cap. Migrenele se pot incadra in lista problemelor de sanatate cu care ne confruntam tot mai des, cauzele fiind regimul de viata dezechilibrat si stresul, informeaza CSID.