Utile: Cum să depistezi bolile neurologice. Simptome și tratamente; Cum scapam de varice rapid?; 5 pericole reale ale automedicației

Tipurile majore de afecțiuni neurologice includ bolile cauzate de anomalii genetice, precum boala Huntington și distrofia musculară, boli degenerative, cum ar fi boala Parkinson și Alzheimer, boli ale vaselor de sânge are alimentează creierul, cum ar fi accidentul vascular cerebral, boli autimune, precum scleroza multipla, leziuni ale măduvei spinării și creierului, cum ar fi epilepsia, cancerul, cum ar fi tumorile creierului și infecții, precum meningita. Simptomele pentru bolile neurologice sunt foarte variate si difera in functie de afectiunea neurologica in cauza. Ele pot si senzații de arsură, înțepătură, amorțeală, slăbiciune musculară sau chiar paralizie, confuzie, probleme de vedere, probleme de coordonare, rigiditate musculara, diverse dureri aparute cu sau fara traumatisme recente si asa mai departe, potrivit Romanialibera.ro Varicele se mai numesc si vene varicoase si se manifeste prin vene marite si rasucite, manifestandu-se in special la nivelul picioarelor. Pe langa factorul ereditar, varicele pot fi cauzate de cresterea tensiunii arteriale la nivelul membrelor inferioare, de deteriorarea venelor, dar si de afectarea valvelor din aceasta zona, fapt ce nu mai permite ca sangele sa circule corect in ambele sensuri. De asemenea, insuficienta venoasa si sarcina pot reprezenta cauze importante de aparitie a varicelor. In cazuri mai rare, varicele pot fi rezultatul unor cheaguri de sange sau leziuni prezente pe vene. Factori de risc sunt si obezitatea, fumatul si sedentarismul, potrivit Unica.ro. Rosul unghiilor îţi strică dinţii, pielea din jurul acestora, agresată fiind, poate să fie poartă de intrare pentru o mulţime de bacterii sau virusuri şi, în plus, fiind tot timpul cu degetele în gură eşti mai predispus să iei o mulţime de boli, pentru că pe parcursul unei zile pui mâna pe tot felul de lucruri pline de bacterii, aşa că să nu te miri dacă observi că răceşti foarte uşor sau că ai episoade diareice provocate de enterovirusuri. Lipsa de somn nu te transformă într-un fel de zombi pe timpul zilei, dar poate fi cauza unor afecţiuni serioase precum hipertensiunea arterială, diabetul sau depresia, potrivit CSID.ro Principalul factor de risc în apariţia acestui tip de cancer este fumatul. Fumătorii au un risc de trei ori mai mare decât nefumătorii, de a dezvolta cancer de vezică urinară. Fumatul este responsabil pentru aproximativ jumătate din cazurile de cancer de vezică urinară diagnosticate în fiecare an la nivel global. Rinichii au rolul cheie de a filtra substanţele chimice nocive din sânge pentru a fi eliminate. Din această cauză, substanţele toxice cauzate de fumat reprezintă cel mai important factor de risc pentru cancerul de vezică urinară, potrivit Doctorulzilei.ro Automedicația are un risc pe care nu toată lumea îl ia în seamă: tratarea cu medicamente din „farmacia de acasă”, de cele mai multe ori de la răceala trecută. Uităm, însă, că medicamentele au o dată de expirare care indică faptul că odată depășită, tratamentul nu va mai fi eficient și poate pune în pericol viața. Riscurile sunt fie dozarea necorespunzătoare, substanța de bază fiind inactivă după data expirării, fie reacții adverse periculoase pentru organism. Când apelați la automedicație, riscați să luați mai multe medicamente care nu ar trebui utilizate împreună. Există contraindicații, când vine vorba de mixarea medicamentelor, pe care doar medicul le cunoaște, potrivit Click.ro