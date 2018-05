Utile: Cum iti afecteaza sanatatea obiceiurile tale zilnice; Cum te protejezi de clorul din piscina. Ce pericole te pandesc; 5 trucuri pentru accelerarea metabolismului

Cum iti afecteaza sanatatea obiceiurile tale zilnice Toti avem obiceiuri zilnice daunatoare, doar ca nu le constientizam efectele decat in cazuri extreme. Si totusi, lucruri banale precum rosul unghiilor si privitul la televizor inainte de culcare pot da nastere unor probleme de sanatate cu adevarat serioase. Iata cateva obiceiuri pe care le ai si cum iti afecteaza ele starea de sanatate. Poate parea un lucru chiar inofensiv, dar gestul deloc banal (acesta are in sine o componenta compulsiva) iti poate afecta sanatatea pe mai multe planuri. Rosul unghiilor iti strica dintii, pielea din jurul acestora, agresata fiind, poate sa fie poarta de intrare pentru o multime de bacterii sau virusuri, ceea ce poate duce la infectii cat se poate de serioase si, in plus, fiind tot timpul cu degetele in gura esti mai predispus sa iei o multime de boli, pentru ca pe parcursul unei zile pui mana pe tot felul de lucruri pline de bacterii, asa ca sa nu te miri daca observi ca racesti foarte usor sau ca ai episoade diareice provocate de enterovirusuri, scrie Toti avem obiceiuri zilnice daunatoare, doar ca nu le constientizam efectele decat in cazuri extreme. Si totusi, lucruri banale precum rosul unghiilor si privitul la televizor inainte de culcare pot da nastere unor probleme de sanatate cu adevarat serioase. Iata cateva obiceiuri pe care le ai si cum iti afecteaza ele starea de sanatate. Poate parea un lucru chiar inofensiv, dar gestul deloc banal (acesta are in sine o componenta compulsiva) iti poate afecta sanatatea pe mai multe planuri. Rosul unghiilor iti strica dintii, pielea din jurul acestora, agresata fiind, poate sa fie poarta de intrare pentru o multime de bacterii sau virusuri, ceea ce poate duce la infectii cat se poate de serioase si, in plus, fiind tot timpul cu degetele in gura esti mai predispus sa iei o multime de boli, pentru ca pe parcursul unei zile pui mana pe tot felul de lucruri pline de bacterii, asa ca sa nu te miri daca observi ca racesti foarte usor sau ca ai episoade diareice provocate de enterovirusuri, scrie CSID.





Cum te protejezi de clorul din piscina. Ce pericole te pandesc Vremea calda ne va scoate la plaja. O baie in piscina e binevenita, dar trebuie sa ai grija sa te protejezi atat de clor cat si de alte neajunsuri care pot aparea cu acest prilej. Si costumul de baie se poate uza de la clor. Afla cum te protejezi de clorul din piscina. Chiar daca este necesar pentru protectia pielii noastre clorul ne uzeaza in timp costumul de baie si ii confera un miros neplacut. Nu numai culorile vor fi afectate, ci si cusaturile, reducand viata costumului nostru de baie. Iata cum poti prelungi viata costumului tau de baie. Ai nevoie de bicarbonat de sodiu si de un lighenas. Umple ligheanul cu apa, atat cat sa acopere costumul de baie. Adauga apoi o lingura cu varf de bicarbonat de sodiu si amesteca pentru a grabi dizolvarea lui. Lasa-l la inmuiat un minut. Astfel culorile costumului tau de baie vor fi protejate de clor. Apoi, clateste-l normal, informeaza Libertatea.





5 trucuri pentru accelerarea metabolismului Stimularea metabolismului este sfantul Graal pentru toate persoanele preocupate de o silueta armonioasa, dar cat de repede arde corpul caloriile depinde de foarte multe lucruri. Unii oameni mostenesc un metabolism rapid. Barbatii au tendinta de a arde mai multe calorii decat femeile, chiar si in timp ce se odihnesc. Pentru majoritatea oamenilor, metabolismul incetineste constant dupa varsta de 40 de ani. Desi nu poti controla varsta, sexul sau genetica, exista si alte modalitati de imbunatatire a metabolismului. Iata 5 dintre ele. Nu, nu zice nimeni sa te transformi in culturist de performanta, dar corpul tau arde mereu calorii, chiar daca nu faci nimic. Aceasta rata metabolica in repaus este mult mai mare la persoanele cu mai multi muschi. Fiecare kilogram de muschi foloseste aproximativ 15 calorii pe zi doar pentru a se sustine, in timp ce fiecare kilogram de grasime arde doar 5 calorii zilnic, relateaza CSID.





Dieta cu lamaie si musetel Dieta cu lamaie si musetel presupune sa bei pana la patru cani de ceai de musetel si sucul unei lamai de-a lungul zilei. In ceea ce priveste prepararea ceaiului de musetel, pune la infuzat plantele intre 10 si 15 minute pentru ca acestea sa fie intr-adevar eficiente si adauga apoi sucul de la un sfert de lamaie. Poti sa il bei cald sau cu gheata, in functie de preferintele tale. Ceea ce este important in aceasta dieta este sa bei cate o cana inainte de fiecare masa principala, pentru ca astfel vei stimula producerea de sucuri gastrice care contribuie la procesul de slabire, potrivit The Journal of Nurse Practitioners. In plus, specialistii sustin ca un program dezechilibrat de somn duce la perturbarea nivelului insulinei si al altor hormoni care contribuie la cresterea in greutate. De aceea, bea o cana de ceai de musetel si lamaie si inainte de a merge la culcare pentru a avea un somn odihnitor, musetelul fiind renumit pentru efectul sau calmant, arata Diva Hair.