Utile: Romanii au medic, dar se trateaza singuri. Riscurile automedicatiei; Ce boli ascund ametelile; Alimente indicate si contraindicate in anemie. Sfatul nutritionistului

Romanii au medic, dar se trateaza singuri. Riscurile automedicatiei Un banal paracetamol, administrat in exces si fara a tine cont de alte afectiuni ale pacientului, ar putea avea consecinte grave, avertizeaza medicii. 73% dintre romani isi administreaza singuri medicamente pentru durere, arata un sondaj recent, efectuat pe Docbook, singura aplicatie de programari la medic. Desi peste 90% dintre respondenti au declarat ca au un medic de familie, o treime dintre ei i-au trecut pragul doar in caz de boala sau in urma cu mai mult de un an. De altfel, acest lucru este un indicator al faptului ca multi aleg sa se trateze asa cum considera de cuviinta, pentru afectiuni considerate usoare, cum ar fi durerile de cap, durerile dentare sau starile generale de rau. Astfel, 73% au declarat ca iau un analgezic daca ii doare capul, chiar daca durerea este acuta si dureaza de cateva zile. Durerile de cap, desi comune, nu trebuie insa tratate cu superficialitate, mai ales in cazul asocierii cu alte simptome sau in cazul permanentizarii acestora, scrie Libertatea.





Ce boli ascund ametelile Ameteala este resimtita ca o senzatie de moliciune a intregului corp, insotita de dezechilibru. Aceasta afecteaza organele senzoriale, in special ochii si urechile, astfel incat uneori poate provoca lesin. Pentru ca ameteala nu este o afectiune in sine, e important sa se descopere cauzele care stau in spatele acestui simptom. Ameteala este un simptom frecvent, insa cauza acesteia nu este, de obicei, grava. Totusi, vizita la medic este obligatorie daca episoadele de ameteala sunt frecvente. Cele mai des intalnite cauze ale ametelii sunt migrenele puternice, problemele la nivelul urechii interne, administrarea anumitor medicamente si consumul de alcool. Alte cauze ale ametelii pot ascunde afectiuni care au nevoie de consult medical, analize suplimentare si tratament corespunzator. Iata ce boli poate ascunde ameteala, informeaza Diva Hair.





Alimente indicate si contraindicate in anemie. Sfatul nutritionistului Anemia este boala ce se caracterizeaza printr-o reducere a numarului de celule ro;ii, hemoglobinei din sange. Acest lucru duce la o scadere de oxigen in sange , iar pacientul resimte o stare de oboseala, ameteli si susceptibilitate crescuta la boli. Cauzele anemiei sunt multiple, de la diferite afectiuni, pana la pierderile de sange sau o dieta saraca in nutrienti. "Ar fi de preferat ca cei care sufera de anemie sa evite consumul de grasimi saturate din produsele de origine animala, inclusiv untul si lactatele nedegresate. De asemenea, cele mai multe tipuri de carne contin grasimi saturate, dar in acelasi timp sunt o sursa buna de fier, asa ca eliminarea completa a acestui aliment nu este total recomandata. Pe langa grasimile saturate, si cele hidrogenate sunt la fel de nocive pentru persoanele anemice. Pe acestea le regasim in alimentele de tip fast-food, alimente prajite, rafinate si prelucrate, zahar, alcool", precizeaza nutritionistul Florin Ioan Balanica pentru CSID.





Metoda simpla prin care poti sa previi bolile cardiovasculare Bolile cardiovasculare sunt principala cauza a deceselor la nivel mondial. Cele mai des intalnite sunt bolile cardiace ischemice si accidentele vasculare, iar un studiu iti propune o metoda simpla prin care sa previi aceste afectiuni. Potrivit acestuia, oamenii care consuma un ou pe zi si-ar putea reduce semnificativ riscul de boli cardiovasculare, in comparatie cu cei care nu mananca deloc acest aliment. Cercetarea a fost publicata in revista "Heart". Spre deosebire de boala cardiaca ischemica, care este principala cauza a mortii premature in tarile vestice, accidentul vascular cerebral este cea mai raspandita afectiune din China, urmata de bolile de inima. Ouale sunt o sursa bogata de colesterol, dar contin, de asemenea, proteine, vitamine si componente bioactive, cum ar fi fosfolipidele si carotenoizii. Studiile anterioare privind asociatiile dintre consumul de oua si impactul asupra sanatatii au fost inconsecvente, iar majoritatea cercetarilor au gasit legaturi nesemnificative intre consumul de oua si bolile cardiovasculare, arata Playtech.