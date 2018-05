Utile: Cancerul ascuns care poate trece neobservat luni de zile; Consumă semințe de chia. Află ce beneficii au pentru sănătate; O dietă bogată în peşte ţi-ar putea îmbunătăţi viaţa sexuală şi fertilitatea

Ascuns, perfid, neglijat, confundat cu leziuni banale, cancerul de piele poate trece neobservat luni de zile. Simptomul banal, ignorat de mulţi. "Deși cel mai frecvent se află la nivelul feței, urechilor și scalpului, îl găsim totuși și pe mucoasa genitală, afectată, de obicei, de un proces inflamator cronic sau de îmbătrânire. Există și carcinoame spinocelulare dezvoltate sub lama unghială sau pe ulcerații cronice cum este cazul ulcerului de gambă. Melanomul malign se poate dezvolta și pe zone nevăzute de lumină cum ar fi talpa, spațiile interdigitale, pe mucoase sau chiar în ochi, punctează medicul dermatolog Mihaela Leventer, potrivit Realitatea. Misterul din spatele persoanelor fumătoare cu plămâni în stare perfectă a fost descifrat de cercetătorii din Marea Britanie. Studiul, realizat pe un eşantion de peste 50.000 de persoane, a arătat faptul că anumite mutaţii favorabile se produc la nivelul ADN-ului unora dintre fumători, pentru a stimula funcţionarea plămânilor, mascând astfel impactul negativ al fumatului. Aşadar, fumătorii cu „gene bune” au un risc mai mic de COPD decât aceia cu „gene proaste”, potrivit Playtech. Micile semințe de chia, care își măresc volumul prin hidratare, au o multitudine de beneficii pentru sănătate. Prin conținutul bogat în minerale și vitamine te ajută să pierzi în greutate, să-ți controlezi foamea și să te simți mai bine.Te ajută să îți controlezi foamea. Fiind bogate în fibre te ajută să eviți ronțăiala dintre mese. Te ajută să menții o bună hidratare. Semințele de chia pot absorbi de 10-12 ori greutatea lor în apă, potrivit Libertatea. Desi foarte greu de diagnosticat, cancerul de prostata prezinta urmatoarele simptome: mictiune frecventa, probleme la urinare, dificultatea de a urina sau o cantitate de urina foarte mica. Durere sau senzatie de arsura in timpul urinarii sange in urina, sange in sperma, probleme de ejaculare sunt alte simptome cu care le puteți avea. Pe lângă acetea, alte semne pot fi durere la nivelul soldurilor, coapselor si partea inferioara a spatelui, dureri pelvine, dureri ale oaselor, disfunctie erectila, daca experimentati oricare dintre simptomele de mai sus, este obligatoriu sa consultati un medic si sa va faceti testele de specialitate, potrivit Doctorul zilei. Rezultatele unui studiu au arătat ca cei care au mâncat fructe de mare mai mult de doua ori pe săptămână au făcut sex mai des, cu o medie de 22 la suta mai frecvent decât cuplurile care au consumat mai puţin de peşte. De asemenea, 92% dintre cuplurile care au mâncat fructe de mare mai mult de doua ori pe săptămână au obţinut o sarcină pana la sfârşitul studiului, comparativ cu 79% dintre cuplurile care au mâncat mai puţine fructe de mare, potrivit raportului, potrivit CSID