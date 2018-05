Utile: Slabeste fara sa tii dieta: 5 sfaturi practice; Sapte sfaturi utile pentru buna functionare a telefonului mobil pe timp de vara; Cum faci sa "dispari" de pe Facebook si sa te gaseasca doar prietenii

Slabeste fara sa tii dieta: 5 sfaturi practice Slabitul este un proces lung si laborios, care necesita resurse multe si vointa pe masura, motiv pentru care este, in cazul multora dintre noi este un esec inca din start. Impune-ti un timp de cel putin jumatate de ora pentru a manca, mesteca pe indelete, simte textura mancarii, incearca sa distingi aromele si transforma masa intr-un adevarat ritual. Mancatul pe fuga este cel mai mare inamic al siluetei, pentru ca, din cauza faptului ca organismul are nevoie de cel putin 20 de minute pana cand creierul recepteaza semnalul ca te-ai saturat si de cele mai multe ori ajungi sa te supraalimentezi, desi ai stomacul plin. O ora in plus de somn pe noapte ar putea ajuta o persoana sa scada in greutate 14 kilograme intr-un an, conform unui studiu recent, realizat la Universitatea din Michigan, care a avut ca subiecti care consumau o medie de 2.500 de calorii pe zi. Rezultatele au aratat ca atunci cand somnul inlocuieste perioadele inactive in care ai fi tentat sa mananci fara sa iti fie foame (chipsuri sau popcorn in timpul unui film, spre exemplu), poti reduce fara efort consumul de calorii cu 6%, scrie Slabitul este un proces lung si laborios, care necesita resurse multe si vointa pe masura, motiv pentru care este, in cazul multora dintre noi este un esec inca din start. Impune-ti un timp de cel putin jumatate de ora pentru a manca, mesteca pe indelete, simte textura mancarii, incearca sa distingi aromele si transforma masa intr-un adevarat ritual. Mancatul pe fuga este cel mai mare inamic al siluetei, pentru ca, din cauza faptului ca organismul are nevoie de cel putin 20 de minute pana cand creierul recepteaza semnalul ca te-ai saturat si de cele mai multe ori ajungi sa te supraalimentezi, desi ai stomacul plin. O ora in plus de somn pe noapte ar putea ajuta o persoana sa scada in greutate 14 kilograme intr-un an, conform unui studiu recent, realizat la Universitatea din Michigan, care a avut ca subiecti care consumau o medie de 2.500 de calorii pe zi. Rezultatele au aratat ca atunci cand somnul inlocuieste perioadele inactive in care ai fi tentat sa mananci fara sa iti fie foame (chipsuri sau popcorn in timpul unui film, spre exemplu), poti reduce fara efort consumul de calorii cu 6%, scrie CSID.





Sapte sfaturi utile pentru buna functionare a telefonului mobil pe timp de vara. Ce accesorii sunt recomandate in vacanta Vanzarile de accesorii pentru telefoane mobile vor inregistra cresteri semnificative in urmatoarele 3 luni, in comparatie cu celelalte perioade din an, pe fondul cererii tot mai mari din partea utilizatorilor si a comportamentului de consum al cumparatorilor romani, transmite Avenir Telecom este unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii de telefoane mobile si servicii de telecomunicatii din Romania si subsidiara locala a grupului francez Avenir Telecom SA. "Inregistram cresteri ale vanzarilor de accesorii mobile pe toate canalele de distributie, dar mai ales in benzinarii, unde, in perioada verii, ne asteptam la majorari ale vanzarilor de 60%. Suntem prezenti cu accesoriile Energizer in peste 400 de astfel de puncte de vanzare raspandite la nivel national", spune Costin Soare, director general Avenir Telecom, mentionand ca afluxul de turisti care pleaca in vacanta cu masina, in perioada de vara, reprezinta principalul motor de crestere al vanzarilor pe acest canal de distributie, potrivit Vanzarile de accesorii pentru telefoane mobile vor inregistra cresteri semnificative in urmatoarele 3 luni, in comparatie cu celelalte perioade din an, pe fondul cererii tot mai mari din partea utilizatorilor si a comportamentului de consum al cumparatorilor romani, transmite Avenir Telecom este unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii de telefoane mobile si servicii de telecomunicatii din Romania si subsidiara locala a grupului francez Avenir Telecom SA. "Inregistram cresteri ale vanzarilor de accesorii mobile pe toate canalele de distributie, dar mai ales in benzinarii, unde, in perioada verii, ne asteptam la majorari ale vanzarilor de 60%. Suntem prezenti cu accesoriile Energizer in peste 400 de astfel de puncte de vanzare raspandite la nivel national", spune Costin Soare, director general Avenir Telecom, mentionand ca afluxul de turisti care pleaca in vacanta cu masina, in perioada de vara, reprezinta principalul motor de crestere al vanzarilor pe acest canal de distributie, potrivit New Money.





Cum faci sa "dispari" de pe Facebook si sa te gaseasca doar prietenii In cazul in care ti-ai dorit un grad sporit de intimitate online, ar fi bine sa stii cum faci sa nu te gaseasca nimeni pe Facebook. Este foarte probabil sa ai un cont de Facebook si un numar foarte mare de prieteni. Asta nu inseamna insa ca iti doresti neaparat sa-ti faci prieteni noi sau ca ti se pare rezonabil sa fii abordat de o serie de oameni mai mult sau mai putin ciudati care vor sa te cunoasca. Pentru astfel de cicumstante, compania fondata de Mark Zuckerberg iti pune la dispozitie o serie stufoasa de setari pe care le poti ajusta atat din pagina web, cat si din aplicatia de mobil. Daca vrei sa inveti cum faci sa nu te gaseasca nimeni pe Facebook, trebuie sa intelegi limitarile acestui mecanism. Pornind de la aceasta premisa, voi explica toate setarile pe care le ai la dispozitie in acest sens in interiorul aplicatiei de mobil, relateaza In cazul in care ti-ai dorit un grad sporit de intimitate online, ar fi bine sa stii cum faci sa nu te gaseasca nimeni pe Facebook. Este foarte probabil sa ai un cont de Facebook si un numar foarte mare de prieteni. Asta nu inseamna insa ca iti doresti neaparat sa-ti faci prieteni noi sau ca ti se pare rezonabil sa fii abordat de o serie de oameni mai mult sau mai putin ciudati care vor sa te cunoasca. Pentru astfel de cicumstante, compania fondata de Mark Zuckerberg iti pune la dispozitie o serie stufoasa de setari pe care le poti ajusta atat din pagina web, cat si din aplicatia de mobil. Daca vrei sa inveti cum faci sa nu te gaseasca nimeni pe Facebook, trebuie sa intelegi limitarile acestui mecanism. Pornind de la aceasta premisa, voi explica toate setarile pe care le ai la dispozitie in acest sens in interiorul aplicatiei de mobil, relateaza Playtech.





7 produse de beauty pe care dermatologii le-au trecut pe lista neagra Produsele de beauty sunt indispensabile, mai ales pentru femeile care vor sa arate mereu bine. De la gel de dus si pana la parfum sau masti pentru picioare, piata cosmeticelor s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani si promite sa ne ofere tot ce avem nevoie pentru a avea grija de corpurile noastre. Totusi, acest lucru nu inseamna ca avem nevoie de toate produsele de beauty existente. Aprobarea dermatologilor este esentiala atunci cand ne alegem cosmetice si tocmai de aceea trebuie sa tinem cont de parerea acestora, daca vrem ca sanatatea noastra sa nu fie afectata. Dermatologii recomanda folosirea cremelor, care sunt mult mai vascoase si hidrateaza mai bine fata de lotiuni. Crema penetreaza pielea si asigura o bariera ce impiedica deshidratarea, in timp ce lotiunile nu fac acest lucru, informeaza Produsele de beauty sunt indispensabile, mai ales pentru femeile care vor sa arate mereu bine. De la gel de dus si pana la parfum sau masti pentru picioare, piata cosmeticelor s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani si promite sa ne ofere tot ce avem nevoie pentru a avea grija de corpurile noastre. Totusi, acest lucru nu inseamna ca avem nevoie de toate produsele de beauty existente. Aprobarea dermatologilor este esentiala atunci cand ne alegem cosmetice si tocmai de aceea trebuie sa tinem cont de parerea acestora, daca vrem ca sanatatea noastra sa nu fie afectata. Dermatologii recomanda folosirea cremelor, care sunt mult mai vascoase si hidrateaza mai bine fata de lotiuni. Crema penetreaza pielea si asigura o bariera ce impiedica deshidratarea, in timp ce lotiunile nu fac acest lucru, informeaza Diva Hair.