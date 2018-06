Utile: Cum gasesti un telefon furat sau pierdut in Romania; Cum sa pastram si sa preparam alimentele pe perioada verii; Cele mai mari greseli pe care le faci cand alegi o parola pe net

Cum gasesti un telefon furat sau pierdut in Romania Daca ai cumva ghinionul sa te confrunti cu situatia unui telefon furat, sunt cateva lucruri care te pot ajuta sa-l recuperezi sau sa-l faci inutil. Un telefon furat e una dintre cele mai mari drame contemporane pe care le poti suferi, iar durerea este direct proportionala cu pretul smartphone-ului. Daca ai un 3310 in buzunar si esti usurat de el in aglomeratia autobuzului, poate n-o sa-ti para rau, dar daca tocmai ce-ai facut upgrade la cel mai nou flagship preferat, situatia ar putea fi alta. Oricum ar fi, cand ajungi in situatia unui telefon furat, sunt cateva lucruri pe care le poti face, astfel incat sa minimizezi problemele sau chiar sa-ti recuperezi dispozitivul. Mai jos sunt cateva lucruri pe care le poti face daca vrei sa rezolvi problema unui furt, relateaza Daca ai cumva ghinionul sa te confrunti cu situatia unui telefon furat, sunt cateva lucruri care te pot ajuta sa-l recuperezi sau sa-l faci inutil. Un telefon furat e una dintre cele mai mari drame contemporane pe care le poti suferi, iar durerea este direct proportionala cu pretul smartphone-ului. Daca ai un 3310 in buzunar si esti usurat de el in aglomeratia autobuzului, poate n-o sa-ti para rau, dar daca tocmai ce-ai facut upgrade la cel mai nou flagship preferat, situatia ar putea fi alta. Oricum ar fi, cand ajungi in situatia unui telefon furat, sunt cateva lucruri pe care le poti face, astfel incat sa minimizezi problemele sau chiar sa-ti recuperezi dispozitivul. Mai jos sunt cateva lucruri pe care le poti face daca vrei sa rezolvi problema unui furt, relateaza Playtech.





Cum sa pastram si sa preparam alimentele pe perioada verii Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) recomanda populatiei ca in perioadele cu temperaturi ridicate sa acorde atentie modului in care pastreaza sau prepara alimentele si a locurilor de unde acestea sunt cumparate. ANSVSA le recomanda consumatorilor: sa cumpere produse alimentare numai din locuri sau spatii inregistrate sau autorizate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, pentru ca le ofera garantia unor produse sigure, care sunt controlate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor si care sunt depozitate in conditii corespunzatoare de temperatura si igiena; cat mai repede posibil dupa cumparare, alimentele de origine animala se fie introduse in frigider, unde se pastreaza astfel: carnea refrigerata, laptele, produsele din lapte si ouale la o temperatura de refrigerare de preferinta intre 0 grade C+4 grade C si separat in functie de categoria de produs, iar carnea congelata la o temperatura cat mai scazuta, respectiv sub -12 grade C, potrivit Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) recomanda populatiei ca in perioadele cu temperaturi ridicate sa acorde atentie modului in care pastreaza sau prepara alimentele si a locurilor de unde acestea sunt cumparate. ANSVSA le recomanda consumatorilor: sa cumpere produse alimentare numai din locuri sau spatii inregistrate sau autorizate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, pentru ca le ofera garantia unor produse sigure, care sunt controlate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor si care sunt depozitate in conditii corespunzatoare de temperatura si igiena; cat mai repede posibil dupa cumparare, alimentele de origine animala se fie introduse in frigider, unde se pastreaza astfel: carnea refrigerata, laptele, produsele din lapte si ouale la o temperatura de refrigerare de preferinta intre 0 grade C+4 grade C si separat in functie de categoria de produs, iar carnea congelata la o temperatura cat mai scazuta, respectiv sub -12 grade C, potrivit Descopera.





Cele mai mari greseli pe care le faci cand alegi o parola pe net Se pare ca oamenii chiar nu se pricep sa isi aleaga parole, conform unui studiu, si cumva asta nu este o surpriza chiar atat de mare. Studiul a fost condus de Gang Wang, cercetator in stiinta computerelor la Virrginia Tech and Dashlane. Majoritatea utilizatorilor aleg parole usor de amintit, precum numele unui brand renumit sau a unei echipe sportive. Studiul a analizat 6,1 milioane de parole anonime. Acestea au provenit din leak-urile de date ale utilizatorilor care au avut loc de-a lungul vremei. In urma analizei, Wang a descoperit cele mai frecvente greseli pe care le fac oamenii cand isi aleg o parola, informeaza Se pare ca oamenii chiar nu se pricep sa isi aleaga parole, conform unui studiu, si cumva asta nu este o surpriza chiar atat de mare. Studiul a fost condus de Gang Wang, cercetator in stiinta computerelor la Virrginia Tech and Dashlane. Majoritatea utilizatorilor aleg parole usor de amintit, precum numele unui brand renumit sau a unei echipe sportive. Studiul a analizat 6,1 milioane de parole anonime. Acestea au provenit din leak-urile de date ale utilizatorilor care au avut loc de-a lungul vremei. In urma analizei, Wang a descoperit cele mai frecvente greseli pe care le fac oamenii cand isi aleg o parola, informeaza Playtech.





Zece practici antice care aduc numeroase beneficii. Stiinta le-a demonstrat efectul Multe dintre aceste practici, precum medicina chineza sau meditatia, sunt deseori considerate pseudostiinta. Datorita popularitatii lor si a faptului ca unele exista de mii de ani, cercetatorii au decis sa le examineze mai cu atentie pentru a vedea daca exista adevar in acestea. In prezent, acupunctura este disponibila gratis in sistemul de sanatate britanic si exista asadar dovezi clinice cu privire la eficacitatea acesteia, chiar 3.000 de teste clinice care atesta beneficiile acupuncturii pentru un numar mare de boli si conditii, precum obezitatea si osteoartrita, scrie Listverse. Pentru mai multe detalii despre acupunctura, intrati aici. National Center for Biotechnology Information are peste 4.000 de lucrari publicate care trateaza subiectul eficientei meditatiei, iar 400 doar anul trecut. In principal, neurostiinta a avut un punct de interes in meditatie, studiind modul in care aceasta produce efecte pozitive precum reducerea depresiei si anxietatii, relateaza Multe dintre aceste practici, precum medicina chineza sau meditatia, sunt deseori considerate pseudostiinta. Datorita popularitatii lor si a faptului ca unele exista de mii de ani, cercetatorii au decis sa le examineze mai cu atentie pentru a vedea daca exista adevar in acestea. In prezent, acupunctura este disponibila gratis in sistemul de sanatate britanic si exista asadar dovezi clinice cu privire la eficacitatea acesteia, chiar 3.000 de teste clinice care atesta beneficiile acupuncturii pentru un numar mare de boli si conditii, precum obezitatea si osteoartrita, scrie Listverse. Pentru mai multe detalii despre acupunctura, intrati aici. National Center for Biotechnology Information are peste 4.000 de lucrari publicate care trateaza subiectul eficientei meditatiei, iar 400 doar anul trecut. In principal, neurostiinta a avut un punct de interes in meditatie, studiind modul in care aceasta produce efecte pozitive precum reducerea depresiei si anxietatii, relateaza Descopera.