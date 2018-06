Utile: Cum recunoști hipotiroidia de la primele simptome; Zahărul adăugat din alimente. Află unde se ascunde și de ce nu e bun; Acestea sunt fructele recomandate în curele de slăbire

Dacă ai observat după efectuarea analizelor medicale anuale că ai un nivel ridicat de colesterol, evită să faci exces de grăsimi și carbohidrați. Colesterolul mărit este un semn că este posibil să suferi de hipotiroidie. Corpul începe să-și piardă abilitatea de a îndepărta lipidele de pe pereții arterelor, ceea ce duce la creșterea colesterolului, potrivit Click. . Zaharurile adăugate apar în compoziția multor alimente transformate sau nu, de la băuturi până la feluri preparate, cereale, produse de patiserie etc. Zaharurile adăugate se mai numesc și ascunse fiindcă adesea se află în compoziția unor produse la care nu te aștepți, cum ar fi muesli, cereale complete, sosuri, conserve și chiar produse congelate. Dacă vrei să ai o alimentație mai sănătoasă e cazul să îți modifici anumite obiceiuri, mai exact să reduci zahărul. Poți începe prin a reduce snack-urile, alcoolul, dar și să identifici sursele de zahăr din alte alimente, potrivit Libertatea. Gastrita se produce în mucoasa gastrică, atunci când aceasta se inflamează. Aceste leziuni ale mucoasei pot evolua spre vindecare, avand un caracter autolimitant, ori din contra, pot fi evolutive pana la complicatii grave, hemoragii gastrice, perforatii cu risc major de peritonita sau chiar degenerare in adenocarcinom (cancer gastric). Ca si clasificare, gastrita poate fi acuta sau cronica, iar in functie de simptome gastrita, se poate clasifica din punct de vedere clinic ca fiind simptomatica sau asimptomatica, potrivit Doctorul zilei. Cunoscute încă din antichitate, caisele sunt cultivate şi la noi în ţară. Culoarea lor poate varia de la portocaliu mai pal pâna la portocaliu intens, uneori şi cu zone de roz, în funcţie de cât sunt de coapte. Beneficiile lor nu pot fi însă trecute cu vederea. O porţie de 100 g caise (aproximativ 3 bucăţi) proaspete conţin numai 48 kcal, cu 11 % carbohidraţi, 1.5 % proteine şi niciun gram de lipide. „Sunt fructe în care întâlnim micronutrienţi precum carotenoizii, o familie de peste 600 de substanţe care se găsesc în plante şi care sunt transformate de organism în vitamina A, potrivit Descopera. Multe dintre simptome de diabet de tip 1 şi de tip 2 se manifestă la fel atât la femei, cât şi la bărbaţi. Cu toate acestea, unele complicaţii ale diabetului sunt unice pentru femei. Femeile care suferă de diabet pot dezvolta mult mai uşor o infecţie vaginală, cea mai frecventă fiind Candida albicans. Simptomele includ leucoree abundentă, urât mirositoare, senzaţie de mâncărime şi arsură vulvovaginală, durere şi contact sexual dureros, potrivit CSID.