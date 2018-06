Utile: 5 remedii naturale impotriva arsurilor solare; Cicatricele lasate de acnee. Metode naturale ca sa scapi de ele; Cum devirusezi gratuit un PC cu Windows 10

5 remedii naturale impotriva arsurilor solare Pentru ca in fiecare an iti promiti ca asta este ultima data cand mai faci greseala de a sta la plaja fara masura, ne-am decis sa te ajutam cu o lista cu lucruri pe care le poti face pentru a mai scapa de suferinta inevitabila de dupa fiecare repriza exagerata de bai de soare. Dupa o zi lunga la soare, primul lucru pe care probabil ti-l doresti este o baie lunga, cu spuma din abundenta. Doar ca nu este o idee atat de buna, pentru ca samponul, gelul de dus si spumantul de baie nu vor face altceva decat sa iti usuce si sa iti irite pielea arsa de soare. O baie calduta, fara sapun, este o idee mult mai buna. In plus, pentru a reduce senzatia de disconfort pe care o ai din cauza pielii arse de soare, pune in apa bicarbonat de sodiu, care s-a dovedit ca ajuta la ameliorarea inflamatiei si a mancarimii. Sau, o alta varianta naturala, care contribuie semnificativ la calmare durerii provocate de arsurile solare este o ceasca de otet alb turnata in apa in care te speli, scrie Pentru ca in fiecare an iti promiti ca asta este ultima data cand mai faci greseala de a sta la plaja fara masura, ne-am decis sa te ajutam cu o lista cu lucruri pe care le poti face pentru a mai scapa de suferinta inevitabila de dupa fiecare repriza exagerata de bai de soare. Dupa o zi lunga la soare, primul lucru pe care probabil ti-l doresti este o baie lunga, cu spuma din abundenta. Doar ca nu este o idee atat de buna, pentru ca samponul, gelul de dus si spumantul de baie nu vor face altceva decat sa iti usuce si sa iti irite pielea arsa de soare. O baie calduta, fara sapun, este o idee mult mai buna. In plus, pentru a reduce senzatia de disconfort pe care o ai din cauza pielii arse de soare, pune in apa bicarbonat de sodiu, care s-a dovedit ca ajuta la ameliorarea inflamatiei si a mancarimii. Sau, o alta varianta naturala, care contribuie semnificativ la calmare durerii provocate de arsurile solare este o ceasca de otet alb turnata in apa in care te speli, scrie CSID.





Cicatricele lasate de acnee. Metode naturale ca sa scapi de ele Ai scapat de acnee, dar ai ramas cu niste cicatrice care nu mai trec si cu urme de pigmentare sau mici cratere inestetice? Ca sa le elimini fara metode invazive trebuie sa pui in practica in mod regulat anumite produse, cicatrizante si reparatoare. Iata cum scapi de cicatricele lasate de acnee. Exista doua tipuri de cicatrice de acnee. Cele de pigmentare, care sunt pete ce persista dupa disparitia punctului negru sau a cosului. Acestea prezinta o tenta pigmentara rosiatica, sau cafenie, care strica aspectul general al tenului si dispare greu. Si cele sub forma de adancituri, care sunt mici gropite ale pielii produse de o leziune a acneei unde a fost puroi. De obicei ni le provocam singure cand stoarcem un punct negru, arata Libertatea.





Cum devirusezi gratuit un PC cu Windows 10 Daca sistemul tau a devenit mai lent decat iti aduceai aminte si a inceput sa afiseze niste erori suspecte, ar fi bine sa stii cum devirusezi gratuit un PC cu Windows 10. Virusii de acum cu care te confrunti pe laptop nu mai sunt la fel ca cei de acum 10 - 15 ani. La momentul respectiv, o infetie iti putea pune pe butuci intregul sistem de operare, dar iti strica si muzica, pozele si alte documente importante. La ora actuala, situatia este un pic mai simpla. Exceptand infectiile cu ransomware care se rezolva doar daca ai fost suficient de inspirat incat sa ai un backup la tot ce ai pe laptop, infectiile actuale sunt mai mult cu malware, adware si alte aplicatiile malitioase desprinse din internet. In teorie, daca esti utilizator de PC cu Windows, este foarte probabil sa ai deja un antivirus gratuit de la Microsoft. Windows Defender sau Windows Security Essentials face o treaba decenta in majoritatea circumstantelor, precizeaza Playtech.





Cum sa scapi de stres: 5 solutii imbatabile Stresul zilnic de la birou si agitatia cotidiana te fac sa te simti din ce in ce mai obosita si presata de probleme marunte. Si cum vacanta pare destul de departe, iar atunci cand vine trece fara sa o simti, ia o pauza si invata sa te bucuri de timpul tau liber. Si daca nu stii cum sa faci asta, iti sugeram noi cateva trucuri simple. Ce-ar fi daca le-ai aplica, macar din cand in cand? Macar cele doua zile pe saptamana ar trebui sa fie numai pentru tine. Nu-ti mai lua de lucru acasa. Citeste cartea aceea pe care ai inceput-o acum o suta de ani si nu ai reusit inca sa treci de pagina zece din lipsa de timp. Iesi in parc cu rolele sau bicicleta, mergi sa vezi un film. (la cinematograf, nu acasa in fata laptopului) Nici o iesire cu prietenii nu suna rau deloc, cu conditia sa nu exagerezi cu timpul petrecut cu ei. (noptile pierdute sunt foarte greu de recuperat) In plus, obisnuieste-te sa lenevesti ceva mai mult in pat sambata dimineata, in loc sa faci curse nincetate prin casa cu aspiratorul, sau sa muti tonele de dosare de la birou dintr-o parte in alta, relateaza CSID.