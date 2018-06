Utile: Cum ascunzi din notificari mesajele pe WhatsApp, Messenger, iMessage; Cele mai importante lectii pe care un copil tebuie sa le invete acasa; Cum repari o instalare de Windows 10, daca stii ca nu ai virusi

Cum ascunzi din notificari mesajele pe WhatsApp, Messenger, iMessage In cazul in care vrei sa sporesti gradul de intimitate pe care ti-l confera telefonul, ar fi bine sa stii cum ascunzi continutul mesajelor din notificari pe WhatsApp, Messenger, iMessage sau orice alta aplicatie de chat. Atat pe iPhone, cat si pe Android, cand primesti un mesaj de la cineva, respectivul mesaj iti este afisat pe ecran sub forma unei notificari. Nu conteaza daca primesti mesajul cu pricina prin SMS, iMessage, WhatsApp, Messenger, Telegram sau orice alta aplicatie de chat. Setarile implicite ale tuturor aplicatiilor de chat implica afisarea continutului mesajului impreuna cu expeditorul sau pe ecran. In cele mai multe cazuri, s-ar putea sa te incante aceasta solutie. Este suprinzator de eficienta. Nu mai trebuie sa deblochezi telefonul si sa intri intr-o anumita aplicatie pentru a vedea ce ti-a scris cineva. In plus, odata cu versiunile recente de iOS sau Android, ai castigat abilitatea de a raspunde la un mesaj primit, direct din respectiva notificare, scrie In cazul in care vrei sa sporesti gradul de intimitate pe care ti-l confera telefonul, ar fi bine sa stii cum ascunzi continutul mesajelor din notificari pe WhatsApp, Messenger, iMessage sau orice alta aplicatie de chat. Atat pe iPhone, cat si pe Android, cand primesti un mesaj de la cineva, respectivul mesaj iti este afisat pe ecran sub forma unei notificari. Nu conteaza daca primesti mesajul cu pricina prin SMS, iMessage, WhatsApp, Messenger, Telegram sau orice alta aplicatie de chat. Setarile implicite ale tuturor aplicatiilor de chat implica afisarea continutului mesajului impreuna cu expeditorul sau pe ecran. In cele mai multe cazuri, s-ar putea sa te incante aceasta solutie. Este suprinzator de eficienta. Nu mai trebuie sa deblochezi telefonul si sa intri intr-o anumita aplicatie pentru a vedea ce ti-a scris cineva. In plus, odata cu versiunile recente de iOS sau Android, ai castigat abilitatea de a raspunde la un mesaj primit, direct din respectiva notificare, scrie Playtech.





Cele mai importante conversatii sunt cele pe care copiii tai le aud din intamplare, nu "marile discutii" pe care le provoci tu pentru a le povesti despre lucrurile importante din viata lor. Noi iti aratam cum sa transmiti mesajul corespunzator, in cat mai putine cuvinte si cu efect maxim. Ca parinte iti este frica de multe ori ca sfaturile intelepte, (Nu fuma! Nu-ti incepe viata sexuala din adolescenta!, Nu te droga!) pe care le dai copiilor tai adolescenti, sa nu fie ignorate. Dar surpriza: ei sunt mai atenti la ele decat ai putea crede, considera expertii. Si mai mult decat atat, cercetatorii spun ca adolescentii sunt in mare masura influentati de conversatiile zilnice pe care le surprind in casa, chiar mai mult decat de lectiile tale de viata pe care le tii la intrunirile de familie. Cuvintele si mai ales tonul pe care parintii discuta despre bugetul familiei, scoala, planuri de concediu sau chiar atunci cand se cearta, ii ajuta pe cei mici sa invete cum sa se comporte ca adulti, spune psihologul Andreea Marinescu, potrivit CSID.





Sistemele cu Windows au fost dintotdeauna predispuse la probleme, fara a fi vorba de virusi. De aceea, ar fi bine sa stii cum repari o instalare de Windows 10. Ca utilizator de Windows cu experienta, de mai bine de doua decenii, am ajuns la o concluzie simpla. Sistemele de operare Microsoft sunt departe de a fi perfecte. Ai fi tentat sa crezi ca versiunile recente de Windows 10 sunt mai bune decat Windows 8 si ai avea dreptate. Asta nu inseamna insa ca nu-ti servesc erori suspecte cand te astepti mai putin, ca nu iti mananca inutil din procesor sau ca inchide diverse aplicatii fara nici un motiv evident. Din aceste motive si nu numai, ar fi bine sa stii cum repari o instalare de Windows 10, daca esti convins ca PC-ul tau nu are virusi sau alte forme de malware. Pentru momentele in care Windows-ul efectiv este capul rautatilor, ar fi bine sa inveti cateva comenzi de DOS si sa poti descarca un instrument gratuit de pe internet, arata Playtech.





Cauti solutii pentru o piele de invidiat, fara urma de celulita? Include in ritualul tau de infrumusetare uleiurile pentru celulita, cele mai eficiente fiind cele esentiale. Insa trebuie sa te inarmezi cu rabdare, pentru ca aceasta afectiune nu va disparea de la primele aplicari, ci trebuie sa faci masaje cu aceste remedii naturiste si exercitii fizice timp de doua-trei luni. Primele rezultate vor fi vizibile chiar dupa cateva saptamani. Uleiul de rozmarin stimuleaza circulatia sangelui si a limfei, ajuta la eliminarea lichidului acumulat in exces in tesuturi si imbunatateste vizibil aspectul epidermei. El tonifiaza pielea, ii reda elasticitate si reduce aspectul neplacut al capilarelor sparte si al varicelor, scrie Diva Hair.





Desi televizorul a fost unul dintre lucrurile cele mai grozave inventate de omenire, acum a ajuns sa fie principalul dusman al tau si, mai ales, al copilului tau, mult mai vulnerabil la influentele nocive ale acestuia. Chiar daca ponderea audiovizualului in viata noastra se extinde de la o zi la alta, trebuie sa stii sa transformi acest fenomen intr-unul pozitiv pentru micutul tau. Nu lasa ca televizorul sa devina cel mai bun prieten al lui. Obisnuieste-l sa citeasca, spune-i povesti, invata-l de mic sa duca o viata sanatoasa, in care dependenta de micul ecran sa nu se instaleze. Studiile au aratat ca fiecare copil isi petrece in fata televizorului in medie cate doua ore zilnic, cu acordul parintilor, care incearca sa controleze tendinta copiilor de a-si pierde timpul uitandu-se la desene animate. In weekend , timpul alocat acestei activitati creste semnificativ. Aceasta este o situatie obisnuita in majoritatea familiilor, pe care parintii nu stiu sa o gestioneze, relateaza CSID.