Utile: Cum recunosti oamenii invidiosi?; Ce sa faci ca sa nu te mai trezesti fara bani in dimineata de dupa betie; 7 trucuri sa ramai sanatos atunci cand calatoresti

Cel mai probabil, cu totii am fost de cateva ori in viata tinta manifestarilor provenite din invidie sau, de cealalta parte, am invidiat pe cineva. In ambele cazuri, sentimentul de invidie este un mare generator de suferinta. Intr-un sens plastic, individa apare atunci cand ne uitam in "curtea" altuia si simtim furie, tristete si neputinta ca nu avem un anumit lucru, o persoana sau situatia lui. In opinia psihoterapeutului Laura Maria Cojocaru, atunci cand starnim sentimentul de invidie, adica il exteriorizam, acesta genereaza un efect in lanta de alte sentimente daunatoare pentru sanatatea noastra fizica si psihica, precum: insomnii, stari de anxietate, stari depresive, o furie care ne indeamna la comportamente disfunctionale, in primul rand pentru noi insine, scrie Descopera.