Utile: O veste deosebită pentru bolnavii de artrită: există un remediu pentru această boală; Ceaiul de iasomie combate stresul și depresia; Ce alimente industriale să eviți dacă vrei să te hrănești sănătos

Pentru bolnavii de artrită a apărut un remediu promițător care ține la distanță afecțiunile dureroase: fructul avocado, de exemplu. Studiile realizate pe această temă la Spitalul La Peyronie din Franţa demonstrează că extractul obţinut din acest fruct şi din uleiul de soia nesaponificat are numeroase beneficii asupra bolii: ameliorează durerile, diminuaează rigiditatea cu care se confruntă bolnavii care suferă de osteoartrită la genunchi şi la şold, reduce inflamaţia şi, în același timp, stimulează refacerea cartilajului, potrivit Click. Ceaiul de iasomie nu este doar un ceai delicios, ci are beneficii nebănuite pentru sănătate. Consumat în toate colțurile lumii, are un parfum inconfundabil și o aromă cum rar mai întâlnești. Cei mai avizi băutori de ceai de iasomie sunt chinezii, care îl combină cu ceai verde.Combate stresul și depresia, tratează migrenele si îmbunătățește digestia, potrivit Unica Ritmul trepidant al zilelor noastre ne determină adesea să renunțăm la gătitul alimentelor și să cumpărăm hrană industrială. Iată ce alimente industriale să eviți. Mezelurile. Acestea sunt făcute din carne de porc, vită, pasăre etc. Problema lor este că sunt bogate în nitrați și nitriți, deși în ultima vreme au apărut mezeluri cu eticheta curată.Ketchup-ul. Este un aliment preferat deopotrivă de cei mici și cei mari și îl vei întâlni în aproape orice bucătărie. E bine să ai în vedere că acest produs conține mult zahăr, chiar dacă e ascuns de obicei, potrivit Libertatea. AVC-ul se instaleaza cu o durere intensa de cap, urmata de ameteli intense, greturi si chiar varsaturi. In conditiile in care aceste simptome sunt asociate de multe ori cu alte boli si nu cu unele neurologice in cazul, in care mai apar si urmatoarele stari este indicat de mers urgent la doctorul neurochirurg. Un astfel de accident vascular poate fi insotit, de cele mai multe ori, de tulburari de vedere, pierederea temporara a acesteia pentru perioade foarte scurte sau incetosarea vederii. Toate acestea reprezinta inca un semnal de alarma, potrivit Doctorul zilei. Hidratarea este esenţială, dar e bine să te asiguri şi că porţi hainele potrivite, care îţi menţin corpul răcoros sub privirea neîncetată a soarelui. Iată care sunt paşii pe care îi poţi urma! Obişnuieşte-te cu căldura! Dacă te îndrepţi spre o alergare sub soarele dogoritor, dar nu i-ai acordat corpului suficient timp să se obişnuiască cu temperatura, ai toate şansele să ajungi în stare de şoc. Dr. Andrew Murray îţi recomandă ca, înainte de o alergare, să petreci un timp în căldură. Astfel, corpul tău se va adapta la condiţiile mai dure. Poţi chiar să faci o baie fierbinte. În acest mod, organismul se va obişnui treptat cu fierbinţeala, potrivit CSID.