Utile: Cel mai bun fruct pentru slăbit; Leguma care menține creierul sănătos; Sarea amară face bine copilului tău când este răcit sau gripat

Pe lângă cantitatea mare de acid ascorbic pe care-l conține, lime-ul oferă 32% din cantitatea zilnică necesară de vitamina C. De asemenea, este o sursă importantă de apă și minerale precum calciu, fier, cupru, sodiu, magneziu, fosfor și potasiu dar și vitaminele A, E și K plus folați. Un alt aspect important este că lime-ul are un indice caloric foarte scăzut, precum și carbohidrați și grăsimi. O porție de 67 de grame de lime conține 20 de calorii. Mai mult, coaja de lime și pulpa sunt bogate în fibre dietetice, antioxidanți și alte fitochimicale, scrie Click. Tiroida poate suferi modificări funcţionale, astfel încât vorbim de hipotiroidism când există o insuficientă eliberare de hormoni tiroidieni sau hipertiroidism, în cazul punerii în circulaţie a unei cantităţi excesive de hormoni tiroidieni. Modificările structurale vizează creşterea globală în dimensiuni, denumită guşă, sau prezenţa de noduli tiroidieni. Guşa nu este întotdeauna sinonimă cu boala, deoarece mărirea tiroidei poate fi cauzată şi de condiţii fiziologice precum pubertatea şi sarcina. ”Cauzele afecţiunilor tiroidiene sunt în mare parte necunoscute. Datorită consumului actual de sare şi pâine iodată, deficienţa de iod este mai rară printre cauzele bolii tiroidiene, comparativ cu anii precedenţi, notează descoperă.ro 1. Elimină stresul Copilul va dormi mai bine și va rămâne mai activ dacă este relaxat și fără stres. Unul dintre cele mai bune remedii pentru a elimina stresul copilului este să-i faceți o baie cu sare amară sau epsom. Magneziul prezent în sarea Epsom relaxează mușchii, determinând astfel un somn relaxat. 2. Reduce inflamația și durerea Conținutul de magneziu din sarea Epsom ajută la reducerea inflamației și a mișcării principale la copiii mici. Copiii răniți în timpul jocului se refac după baia cu sarea amară, conform Libertatea pentru femei Castravetele este un fruct versatil care poate fi folosit atât pentru gătit cât și în forma lui proaspătă, lângă alte mâncăruri, în salată sau pur si simplu ca o gustare între mese. Noi alegem modul în care vrem să îl consumăm. Castravetele are o serie de nutrienți de care poți beneficia. Care sunt aceștia și cum te poți bucura de ei, din plin? Te ajută să slăbești. Deoarece au un conținut mare de apă în compoziția lor, castraveții sunt ideali pentru curele de slăbire. Au foarte puține calorii și conțin multe fibre necesare organismului tău, arată Click pentru femei Carența de fier poate genera diferite simptome precum: oboseală mentală, iritabilitate, amețeală sau pierderea rapidă a concentrării1 , epuizare fizică, capacitate fizică redusă. Semne ale carenței de fier pot fi și: paloarea, căderea părului, unghiile friabile și ulcerațiile bucale. De aceea, această deficiență poate avea un impact direct asupra activității zilnice, motiv pentru care testarea nivelului de fier din organism în contextul semnelor și simptomelor de mai sus este esențială, anunță doctorulzilei.ro