Utile: ”Copiii și adolescenții sunt din ce în ce mai tensionați. Care este cauza și cum îi putem ajuta”; Adevărat sau fals despre alergiile alimentare; Mituri despre alimentele „sănătoase”

În opinia psihoterapeutului Maria Verdi, uităm de cele mai multe ori că noi suntem adulți și că această generație este adusă pe lume de noi, părinții, că noi suntem modelele lor și că ei sunt oglinda noastră.“Este mai ușor să-i acuzăm decât să vedem ce se petrece cu ei, cum se simt, care sunt adevăratele lor nevoi. Consider că pentru sănătatea copiilor noștri este vital să ne asumăm rolul de părinți conștienți. Să înțelegem că până nu ne rezolvăm noi ca adulți problemele, nu putem să le cerem să fie exemplari, potrivit Doctorul zilei. Peste 4% din adulți și 8% din copii trebuie să acorde o atenție și mai mare alimentelor pe care le consumă. Motivul? Reacțiile alergice la diverse proteinele din hrană. Cu toate că reacţiile cutanate – mâncărime, urticarie, roşeaţă – sunt cele mai frecvente simptome, alergiile alimentare se pot manifesta şi prin probleme digestive şi respiratorii. Manifestările reacţiilor alergice pot fi imediate sau tardive, potrivit Click. Americanii au tras cu greu linia între ce este şi ce nu este sănătos. Astfel, 72% dintre participanţii la sondaj au spus că uleiul de cocos este sănătos, pe când doar 37% dintre nutriţionişti au fost de aceeaşi părere. Nici în România lucrurile nu sunt cu mult diferite. Cel puţin unu din doi români încearcă să mănânce mai sănătos, spun studiile. Şi pentru români, multe alimente considerate sănătoase, nu sunt agreate şi de specialişti, potrivit Digi24. Pe măsură ce obosesc, mulți oameni simt o poftă exagerată de dulce, greu de controlat. Asta se întâmplă mai ales după-amiază. 1 sau 2 lingurițe de oțet de cidru de mere în apa pe care o beți pe parcursul zilei, vă va înhiba apetitul alimentar, inclusiv pofta de dulce. Acesta conține acid acetic, care reglează nivelul zahărului din sânge. Studiile indică faptul că are importante efecte terapeutice, printre care și tratarea cancerului, potrivit Unica. Dr. Sophie Foster de la University of Sussex a lucrat împreună cu profesorul Charles Spence de la Oxford pentru a demonstra acest lucru. „Mulți dintre noi am trecut prin asta: lucram de ceva timp într-o cameră când o persoană nouă a intrat și a spus că în cameră miroase a ceva ciudat. Bineînțeles, noi nu ne-am dat seama, deoarece ne obișnuisem cu mirosul respectiv”. Ea spune că tendința de obișnuire a simțului olfactiv este mult mai puternică decât în cazul celorlalte simțuri și, dacă petrecem mai mult timp lucrând într-o cameră, s-ar putea să nu observăm deloc mirosurile, potrivit Playtech.