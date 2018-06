Utile: Toxiinfecţia alimentară şi indigestia. Cum stăm departe de aceste afecţiuni în vacanţă; Cele mai sănătoase tipuri de carne recomandate de nutriționiști; Cum să fii fericit: cele mai eficiente trucuri

Pentru cei care vor alternative la porc, carnea de pasăre e varianta cu beneficii maxime. Conţine proteine care repară ţesuturile corpului, vitamine şi acizi esenţiali. Totodată, are un conţinut scăzut de grăsimi dăunătoare, fiind recomandată în dieta celor care au colesterolul ridicat. Există însă mai multe variante disponibile pe piaţă, unele având calităţi mai ridicate.„Dintre toate tipurile de carne de pasăre, struţul şi curcanul sunt cele mai bune, după părerea mea. Carnea de curcan e bogată în acizi linoleici conjugaţi care au proprietatea de a redistribui grăsimea şi are acţiune anticancerigenă. În plus, faţă de curcan, carnea de struţ e bogată în grăsimi omega 3 cu lanţ lung, acizi graşi esenţiali, care asigură o bună funcţionare a creierului, a inimii şi întăreşte sistemul imunitar”, afirmă prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi. Aceste tipuri de carne nu trebuie prăjite, relatează Doctorul Zilei.