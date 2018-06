Utile: Contraceptivele – 5 efecte secundare asupra fertilității; Nu stați la soare dacă ați luat aceste medicamente; Care este legătura dintre pepene şi anemie?

Cieșele întăresc sistemul imunitar. ”Cireșele întăresc sistemul imunitar şi ne ajută să luptăm împotriva bolilor cronice, frecvente în secolul vitezei: oboseala cronică, obezitatea, afecţiunile cardiace, hepatice, renale, cancerul şi îmbătrânirea prematură”, susține cunoscuta fitoterapeută Maria Niculescu în studiul”:Cireșele revigorează sistemul imunitar”. Cireșele sunt un tonic pentru orice vârstă. Substanțele active din compoziția cireșelor : vitaminele A, C şi cele din complexul B, sărurile de sodiu, potasiu, calciu, fosfor, magneziu, fier, alături de unele microelemente, precum zincul, cuprul, manganul, cobaltul şi de zaharuri ne menţin în formă, scrie Click O porţie de 350 g de pepene roşu conţine numai 100 kcal şi 26 g carbohidraţi, 2 g proteine, 0.5 g grăsimi şi 1.4 g fibre. „Necesarul de fibre pentru un adult este de aproximativ 14 g pentru fiecare 1.000 de kcal consumate. Din punct de vedere al vitaminelor, aceeaşi porţie de 350 g asigură mai mult de jumătate din necesarul zilnic de vitamina A şi aproximativ o treime din necesarul de vitamina C. În cantităţi ceva mai mici decât cele enumerate deja, găsim şi vitaminele B5, B6, B1, B2, B3 dar şi minerale precum cupru, fier, magneziu sau potasiu’’, adaugă specialistul. O porţie de 300 g de pepene galben conţine 100 kcal şi 24 g carbohidraţi, 2.5 g proteine, 0.6 g grăsimi şi 2.7 g fibre, notează descoperă.ro Contraceptivele pot afecta ciclul menstrual în mod diferit. Aspectele variate ale sângerării se pot schimba odată cu trecerea timpului, perioadele pot fi mai lungi, mai scurte, mai grele sau mai ușoare, în funcție de tipul de contracepție. Poți experimenta un ciclu menstrual neregulat pentru primele câteva luni. Pericole imprevizibile apar în cazul contraceptivelor injectate și implantate. DIU provoacă menstruații grele și dureroase. Inelele vaginale determină apariția menstruației în primele trei luni de utilizare a acelui inel. După ce încetați să utilizați aceste metode puteți avea o menstruație neregulată sau aceastăsă lipsească timp de câteva luni, din cauza impactului hormonal asupra ciclului menstrual. Deci, s-ar putea să fiți fertile imediat după ce nu mai utilizați contraceptive. Poate dura o perioadă de câteva luni sau chiar până la doi ani, arată Libertatea pentru femei Iată câteva dintre medicamentele de care trebuie să vă feriţi: antibiotice (exemplu: tetraciclina, doxacilina, ciprofloxacin, ofloxacin, azitromicina, enoxacin, oxitetraciclina, pirazinamid, etc.); medicamente antidiabetice (glipizide, gliburid); anxiolitice (luate în caz de anxietate, atacuri de panică, frică de societate şi alte fobii, exemplu: alprazolam); somnifere (seconal); antidepresive (amitriptilina, nortriptilina, doxepin, desipramina, imipramina, protriptilina); produse hormonale (orice pastilă care conţine estrogen), conform doctorulzilei.ro 1. Cerealele au un conținut bogat de Vitamina D. Încearcă să le consumi mai ales pe cele cu bob întreg, pentru a obține efectul dorit. Servește-le cu lapte, dimineața, și vei avea energie întreaga zi. 2. Ouăle. Este vorba despre gălbenuș, mai exact. Acesta are în componență mai mulți nutrienți necesari organismului tău, dar mai ales Vitamina C. Poți consuma ouă la orice masă, sub formă de ochiuri sau fierte, în salate sau omlete. 3. Somonul este o sursă excelentă de Vitamina D, care te va ajuta în prevenirea osteoporozei, a diabetului și a bolilor de inimă. Vitamina D, din componența somonului, te ajută să asimilezi calciul și astfel, poți preveni o serie de afecțiuni și boli pe care le provoacă lipsa lui, informează Click pentru femei