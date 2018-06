Utile: 7 trucuri pentru a-ți menține casa răcoroasă și fără aer condiționat; Această afecțiune a tiroidei se agravează dacă mergi la plajă; Trebuie să știți că pătrunjelul este o plantă miraculoasă;

Unde se găsește. Administrația pentru alimente și medicamente din Statele Unite ale Americii a aprobat primul medicament pe bază de marijuana, care va putea fi folosit pentru ameliorarea sindromurile Lennox-Gastaut și Dravet, două forme rare de epilepsie, chiar și la copiii care au împlinit 2 ani. Medicamentul, Epidiolex, un sirop aromat de căpșuni, conţine cannabidiol (CBD), una dintre sutele de substanțe care se găsesc în planta marijuana, potrivit Unica. În medicina naturistă, pătrunjelul "întărește dinții slăbiți", ceea ce se confirmă științific, deoarece pătrunjelul conține 22. 500 unități de Vitamina A la 30 gr., de patru ori mai multă Vitamina C, în comparație cu aceeași cantitate de portocale, având și un conținut de fier mult mai mare decât cel de spanac ( 7,73 mg per 30 gr, față de 1,2 mg, cât are spanacul). Pentru canceroși, pătrunjelul are efecte benefice grozave. Câteva fire de pătrunjel conțin atâta vitamina A cât un sfert de lingură de ulei din ficat de cod, susțin specialiștii, potrivit Click. . Printre afectiunile influentate in mod direct de temperatura de afara se numara bolile endocrine. Functionalitatea tiroidei este direct proportionala cu temperatura mediului, iar patologia endocrina este influentata de temperaturile crescute. Influenta glandei tiroide este foarte importanta in functionarea normala a organismului uman. Tiroida este glanda care controleaza tot corpul. Imbolnavirea tiroidei creeaza probleme majore, fiind responsabila cu viteza de reactie a metabolismului uman, potrivit Doctorul zilei. Ochelarii de soare trebuie achiziţionaţi de la magazinele de specialitate. Pe lângă faptul că trebuie să se potrivească cu fizionomia noastră, ei sunt în primul rând un factor de protecţie pentru ochi. Culorile lentilelor trebuie alese în funcţie de mediul în care îi vom purta „Lentilele de culoare închisă nu asigură o protecţie mai bună decât cele deschise la culoare, protecţia e asigurată de un filtru care este încorporat în lentile, nu de culoarea lor. Ochelarii recomandaţi sunt cei de dimensiuni mari, pentru ultraviolete A şi B, ideale sunt lentilele polarizate, pentru că elimină orice fel de reflexie a luminii, potrivit CSID. Puțini sunt cei care pot rezista vara fără să deschidă aerul condiționat, mai ales în acele zile toride în care simți că te topești pe picioare din cauza căldurii. Există mai multe trucuri prin care poți menține răcoarea în casa ta, iar ele nu necesită foarte mult efort. Ventilatorul este o soluție eficientă pentru recircularea aerului dintr-o încăpere, reducerea umidității și menținerea unui aer respirabil și proaspăt. Folosit împreună cu aerul condiționat, ventilatorul ajută la economisirea energiei, pentru că răspândește mai rapid aerul rece în camere, potrivit Libertatea