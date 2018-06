Utile: Levănţica, planta care te calmează; Cum putem trata acasă arsurile solare; 9 remedii simple și la îndemână pentru a combate febra natural

Produsele fitoterapeutice din levănţică au acţiune calmantă, diuretică, coleretică, antiseptică şi cicatrizantă. Uleiul volatil de levănţică are proprietatea de a normaliza funcţia cardiacă, moderând excitabilitatea unor receptori interni. Fitoterapia cu preparate din levănţică este indicată în neurastenie, surmenaj, stări de iritabilitate nervoasă, migrene şi alte dureri de cap, depresie, boli de rinichi şi ficat. Totodată, ameliorează digestia, elimină flatulenţa şi stimulează secreţia biliară. Se consideră că poate fi benefică în unele tipuri de astm, scrie Click O compresa rece pe pielea arsa de soare este utila pentru ameliorarea durerii produse de arsurile solare instant. Un dus rece sau o baie, de asemenea, vor aduce mult dorita senzatie de racorire, iar lavanda sau uleiul esential de musetel adaugate in apa vor ajuta la ameliorarea usturimii. „Sunt de evitat sapunurile sau produsele cosmetice parfumate deoarece acestea tind sa usuce si mai mult pielea deja uscata si arsa de soare. Pielea se tamponeaza cu grija cu un prosop curat si nu se sterge, caci riscam sa o iritam si mai mult. Au efecte benefice in cazul arsurilor solare lotiunile care contin aloe vera, cunoscuta pentru rolul hidratant si calmant”, explica dr. Laurentiu Vladau, specialist dermatolog, citat de doctorulzilei.ro 1. Apă și sucuri Trebuie să beți cât mai multă apă, deoarece aceasta ajută la îngrijirea pierderilor de lichide din corp și ajută la scăderea temperaturii corpului. De asemenea, evitați să mâncați alimente solide sau alimente deosebit de grele. De fapt, ar trebui să consumați o mulțime de sucuri de fructe sau orice alte fluide sau lichide. 2. Baie cu apă rece Încercați să faceți o baie cu apă rece sau un duș, deoarece acest lucru va reduce temperatura corpului în exterior, lăsându-vă astfel mai relaxată. 3. Frunze de busuioc Se pot folosi și frunze de busuioc deoarece reduc căldura din organism. Fierbeți o mână de frunze de busuioc în apă și beți lichidul. Se poate folosi și miere pentru gust și beneficii antioxidante. Evitați utilizarea zahărului în acest amestec, notează Libertatea pentru femei 1. Previne bolile de inimă Consumul regulat de morcovi reduce colesterolul din organism, ceea ce duce la prevenirea bolilor de inimă. Cercetătorii au descoperit faptul că, aceste legume sunt eficiente în prevenirea unui posibil atac de cord. 2. Cresc imunitatea Datorită proprietăților antispeptice și antibacteriale, morcovii ajută la creșterea imunității. Prin consumul regulat de morcovi, vei reuși să îți întărești sistemul imunitar. 3. Ajută sistemul digestiv Morcovul este o legumă care conține multe fibre. Acestea ajută la reglarea tranzitului intestinal și la o mai bună digestie. Stimulează secreția sucului gastric și peristaltismul, scrie Click pentru femei Zmeura face parte din categoria fructelor de păsure care stilumează sănătatea unei persoane indiferent de forma în care este consumată. Bogată în acid elagic, compus fenolic ce ajută la prevenirea cancerului, zmeura inhibă creșterea celulelor canceroase și oprește dezvoltarea anumitor forme de cancer. Ajută la arderea grăsimilor. Zmeura este bogată în fibre ce ajută la încetinirea procesului digestiv astfel încât senzația de sațietate să persiste cât mai mult. Bogată în mangan, mineral ce ajută la menținerea valorilor înalte ale ratei metabolice care contribuie la arderea grăsimilor, potrivit Unica