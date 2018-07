Utile: Trei probleme pediatrice grave; Cauza unei boli sexuale mai puţin cunoscute ar putea deveni următorul supermicrob; Analiză de sânge care va putea identifica riscul de cancer la plămâni

Schimbarea comportamentului, vărsături dimineața înainte de masă, dureri de cap și pierderea echilibrului – toate sunt simptome care pot anunța prezența unei tumori cerebrale la copii. La fel de îngrijorătoare sunt și convulsiile însoțite sau nu de leșin, care pot fi semne ale epilepsiei. Altă situație gravă este și paralizia cerebrală, care presupune o afectare a unei zone din creier, una dintre consecințele pe termen lung fiind spasticitatea, cu dureri, contracturi musculare și afectarea capacității de mișcare, potrivit Ziarul de Iasi. . Infecţia cu Mycoplasma genitalium - MG, adesea, nu are simptome, însă poate duce la boli inflamatorii ale pelvisului care le poate face pe unele femei infertile, potrivit bbc.com. Infecţia poate fi trecută cu vederea, însă, dacă nu este tratată corect, poate deveni rezistentă la antibiotice , au avertizat reprezentanţii Asociaţiei Britanice pentru Sănătatea Sexuală. MG este o bacterie care determină inflamaţii ale uretrei la bărbaţi, iar la femei, poate inflama organele reproductive, determinând durere, febră şi, uneori, sângerări după actul sexual, potrivit Adevarul. Această metodă ajută la identificarea persoanelor care ar trebui să realizeze un test TAC, o probă radiologică cu raze X utilizată tradiţional pentru diagnosticarea acestei maladii. Acest nou model ţine cont de consumul de tutun al individului şi analizează nivelul în sânge a proteinelor CA125, Pro-SFTPB, CYFRA 21-1 şi CEA dintre care unele, precum CYFRA 21-1, se examinează deja individual pentru a diagnostica alte tipuri de cancer ca cel ovarian, potrivit Romania Libera. Spondiloza cervicală – numită şi artrita gâtului – este termenul medical folosit pentru toate schimbările ce intervin în această zonă odată cu trecerea timpului. Durerea cervicală poate fi cauzată de mai mulţi factori, dar cel mai adesea este legată de vârstă, pentru că discurile vertebrale şi încheieturile se deteriorează din cauza trecerii timpului. Conform Mayo Clinic spondiloza cervicală afectează peste 85% dintre oamenii trecuţi de 60 de ani şi cauzează dureri şi rigiditate în zona cervicală Factorii de risc includ: vârsta, ocupaţia, job-uri care implică mişcări repetitive ale gâtului, poziţii ciudate ale acestuia şi pe timp îndelungat sau muncă fizică susţinută, potrivit CSID. Durerile atroce și constante îi anunță debutul! Artroza este o suferinta in care cartilagiul se deterioreaza si devine mai subtire si mai moale. Acest proces poate aparea la nivelul tuturor articulatiilor, dar mai ales la ceafa, spate, genunchi, solduri, degetele de la mani si picioare. Artroza este o afectiune reumatic cronica, cu evolutie inceata, dar progresiva: asta inseamna ca procesul nu se opreste si ca deteriorarea cartilagiilor este din ce in ce mai grava. Dintre toate afectiunile reumatice, artroza este cea mai des intalnita, si ea afecteaza mai multe femei decat barbati. La persoanele mai in varsta aceasta diferenta dispare iar suferinta poate fi intalnita in proportii egale la ambele sexe, potrivit Doctorul zilei.