​Utile: Momentul ideal pentru a concepe un copil; Efectele dăunătoare pe care le are aerul condiționat asupra ta; Acestea sunt substanţele din cosmetice care pot fi periculoase

Oamenii de ştiinţă au legat concepţia în anotimpul rece de o cantitate sporită de grăsime maro, care arde calorii, atât la şoareci, cât şi la oameni. Sexul pe timp de iarnă are mai mari şanse să producă indivizi slabi, care nu trebuie să-şi facă griji niciodată în legătură cu greutatea lor, potrivit unui studiu citat luni de Press Association. Pe de altă parte, copiii concepuţi vara ar putea fi nevoiţi să facă eforturi toată viaţă pentru a rămâne supli, potrivit Digi24. Dacă ai stat vreodată mult timp în căldură, probabil ai observat că erai mai încet și creierul tău funcționa cumva în reluare. Cercetătorii îți spun acum că nu ai avut doar o impresie – fenomenul este cât se poate de real. Studiile anterioare efectuate în laborator au demonstrat că mintea umană încetează să mai funcționeze normal atunci când este expusă la temperaturi ridicate. În acest mod, autorii au arătat că subiecții care nu dețineau un aparat de aer condiționat au prezentat o capacitate mintală redusă, în comparație cu cei care au fost binecuvântați cu aer condiționat, potrivit Playtech. Parabenii sunt folosiţi la scară largă pe post de conservanţi în multe produse cosmetice sau de igienă personală. Ftalaţii sunt produse folosite pe scară largă în cosmetice (săpunuri, geluri de duş, fixativ, lac de unghii etc.), dar şi în multe alte produse din plastic flexibil, gume de şters. Formaldehida şi eliberatorii de formaldehidă reprezintă conservaţi care au un potenţial iritant pentru ochi, piele nas, tractul respirator şi pot provoca neoplazii în cazul expunerii la cantităţi mari. Pot provoca reacţii alergice şi dermatite de contact, dureri de cap, dureri articulare şi toracice, oboseală sau ameţeli, potrivit Descopera. Ceaiul de scorţişoară și foi de dafin îmbunătățește funcția sistemului digestiv, previne gazele, și este sățios. Așadar, este înlocuitorul perfect pentru gustările dintre mese. Cheia constă în menținerea unui echilibru. Dacă dieta este diversificată și în fiecare zi este băută câte o ceașcă cu ceai de scorțișoară și foi de dafin imediat după mese, vor fi observate diferențele. Frunzele de dafin cresc în copacul cu același nume, dafin. Acesta este un arbust peren, care are mai multe proprietăți, și foile sunt foarte frecvent folosite în bucătăria mediteraneană, potrivit Click. Considerată un adevărat antibiotic natural datorită proprieților sale de a lupta cu safilococii, ceapa are un gust bun și dă savoare mâncărurilor. Știm, poate, de la bunici, că este eficientă când suntem răciți, având, printre altele, un efect calmant asupra tusei. Chiar dacă, de cele mai multe ori, te face să plângi, încearcă să nu fugi de această legumă senzaţională pentru că ea nici nu îngrașă, având doar 44 de calorii, și ajută datorită fibrelor pe care le conține la un mai bun tranzit intestinal și la scăderea colesterolului și deci a riscului unor afecțiuni ale inimii, potrivit Doctorul zilei.