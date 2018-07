Utile: Calciul, importantul mineral al sănătății oaselor. De unde îl luăm și ce alternative la lactate există; Lintea în alimentația copilului. 6 beneficii pe care le are lintea

Scade nivelul colesterolului. Uleiul de in este capabil să regleze tensiunea arterială, scăzând astfel nivelul colesterolului, reglează pulsul, coagularea sângelui şi sistemul nervos. Te ajută să slăbeşti. Uleiul de in acţionează ca un laxativ natural, pune sistemul digestiv în mişcare, te ajută să scapi de toxine şi să te menţii în formă, ba chiar să dai jos câteva kilograme, în mod natural, scrie Click Regimul în caz de toxiinfecţie presupune eliminarea alimentelor iritante în perioada imediat următoare. „Acestea sunt cele care conţin o cantitate însemnată de fibre (fructe, legume uscate, cereale integrale, prăjelile, mezelurile, produsele de patiserie şi alimentele condimentate, care irită mucoasa stomacală şi pe cea intestinală. De asemenea, trebuie evitate şi produsele lactate, întrucât nu pot fi absorbite de mucoasa intestinală şi pot duce la intensificarea scaunelor diareice. Aceste alimente vor putea fi consumate abia dupa refacerea completă a organismului’’, susţine nutriţionistul Florin Ioan Bălănică, citat de CSID Promovează digestia. Lintea conține cantități semnificative de fibre insolubile care minimizează riscul de constipație. Includerea lintei în dieta copilului ajută la eliminarea deșeurilor toxice din corp. Ajută la îmbunătățirea sănătății digestive într-o mare măsură. De asemenea, ajută la prevenirea diferitelor alte probleme digestive, cum ar fi sindromul intestinului iritabil și diverticuloza, conform Libertatea pentru femei. 1. Infuzia de lavandă. Datorită aromei inconfundabile și a proprietăților benefice pentru organism, lavanda linișteste și calmează. Poți prepara un ceai din această plantă, pe care să îl bei atunci când simți nevoia. 2. Infuzia de floarea pasiunii. Floarea pasiunii are efecte asupra sistemului nervos, calmând starea de iritabilitate și anxietatea. Datorită efectelor sedative, induce o stare de calm și ajută la concentrare, arată Click pentru femei Sardinele. Sunt cea mai ieftină și mai sănătoasă sursă de proteine, dar le recomandă și bogăția de calciu. 120 de grame de sardine conțin 440 mg de calciu, adică de două ori mai mult decât ar furniza 200 ml de lapte. Consumați sardinele cu tot cu oase, pentru că aici este stocat circa 50% din totalul de calciu! Semințele de susan. Minunate la gust, semințele de susan au un conținut mare de calciu, dar și alte minerale și vitamine importante. Cele crude furnizează aproximativ 1000 mg de calciu la 100 g. Altfel spus, doar 28 de grame de semințe de susan, adică două linguri, conțin nici mai mult, nici mai puțin de 280 de mg de calciu, adică aproape cât o ceașcă de lapte, relatează doctorulzilei.ro