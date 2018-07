Utile: Un nou medicament pentru tratarea bolii Alzheimer prezintă rezultate promiţătoare; Ce mâncăruri îți aduc sfârșitul? N-ai să crezi cât de des le mănânci; Opt obiceiuri care îți pot agrava durerile de spate; 

Ai impresia că un sandwich mâncat dimineața este un mic dejun potrivit. Lucrurile rapide nu sunt mereu cele mai bune, se știe. Mezelurile folosite în ele sunt făcute din carne procesată, plină de E-uri și calorii. Combinate cu pâine, maioneză sau tot felul de brânzeturi, și ele procesate, nu sunt o mâncare sănătoasă. Evită orice nu are o culoare naturală. Pe lângă faptul că este evident că nu sunt sănătoase dacă au culori care mai de care mai vii decât trebuie, s-a realizat un studiu care spune că toate culorile alimentelor pe care le mâncăm influențează comportamentul, potrivit Ciao.



Afecțiunile pielii la copii pot varia foarte mult în privința simptomelor și severității. Unele au cauze situaționale: dacă stăm prea mult la soare, de exemplu, sau la copiii cu un teren atopic, pe care îi ducem la o piscină la care se folosește clor din belșug, leziunile de dermatită atopică nu vor întârzia să apară. Să nu uităm că e bine ca părinții să contacteze medicul pediatru dacă cel mic prezină leziuni suspecte care refuză să treacă în 24 de ore, ba din contră, se extind, sunt însoțite de roșeață, mâncărimi, umflarea pielii, modificarea temperaturii, potrivit Unica. 80% dintre români figurau cu afecțiuni ale coloanei într-un studiu din 2015, o altă cercetare, al cărei rezultat a fost făcut public în 2016, arăta că unul din cinci români suferă de o durere de spate de tip inflamator și, de ani buni, medicii atrag atenția că modul de viață sedentar a dus la creșterea alarmantă a numărului de pacienți tineri cu afecțiuni ale coloanei. Faptul că petrecem 8-9 ore pe scaun, la birou, este dăunător spatelui, dar dacă adăugăm la asta și o postură greșită atunci, problemele coloanei sunt inevitabile, deoarece crește presiunea exercitată asupra articulațiilor, mușchilor și discurilor intervertebrale, potrivit Libertatea. Conform rezultatelor publicate de către Alzheimer’s Association International Conference din Chicago, medicamentul ar putea fi primul de acest tip ce reuşeşte să atace schimbările de la nivelul creierului, cât şi simptome ale bolii Alzheimer. „Testele clinice arată apariţia schimbărilor la nivelul plăgii, cât şi la nivelul cogniţiei”, a declarat dr. Reisa Sperling, director la Center for Alzheimer Research and Treatment din Brigham, ce nu a fost implicată în studiu. NY Times scrie că în afară de câteva medicamente ce încetinesc declinul memoriei timp de câteva luni, nu există un tratament eficient pentru Alzheimer, boală ce afectează 44 de milioane de persoane la nivel global. Se estimează că aceste numere se vor tripla până în 2050, potrivit Descopera. Simptomele acestei afecțiuni au ca și cauză excesul de cortizol. Debutul bolii este lent și fără a avea un tablou caracteristic. Apar cefalee, oboseală, astenie fizică și scăderea performanțelor intelectuale, dureri articulare, osoase și musculare, palpitații, amorțeli și furnicături. Pacienții au tendința de creștere ponderală cu apariția obezității centrale, hipertensiune arterială, creșterea glicemiei până la instalarea diabetului zaharat, modificări ale ciclului menstrual, tulburări de dinamică sexuală, hirsutism, virilizare. La nivelul pielii sunt caracteristice vergeturile roz-violacee ce apar pe abdomen, șolduri, coapse, brațe, sâni. Au câțiva centimetri lungime și până la 2 centimetri lățime, potrivit Doctorul zilei.