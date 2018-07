​Utile: Cum tratezi natural arsurile solare; Remedii populare contra vânătăilor; Glandele suprarenale dau semne când nu mai funcționează corect. Cum se transformă întreg organismul?

Uleiuri de sunătoare şi de măsline. Uleiurile bogate în vitamina E, antioxidante şi antiinflamatoare, ajută la regenerarea pielii şi ameliorează durerile cauzate de arsuri solare. O reţetă eficace este macerarea, timp de o zi, a unei grămăjoare de flori de sunătoare în ulei de masline. Maceratul se aplică pe pielea arsă, după duş sau îmbăiere. Gălbenele, pelin, coada-şoricelului. Gălbenelele, pelinul şi coada-şoricelului au proprietăţi benefice pentru piele. Combat inflamaţia şi închid porii, grăbind astfel vindecarea arsurilor, scrie Click Sindromul Cushing. Cortizolul are efecte numeroase, intervenind în reglarea metabolismelor glucidic, lipidic și proteic. De asemenea, susține reacția/răspunsul organismului la stres de natură fizică sau psihică, infecții, traumatisme, intervenții chirurgicale, febră, depresie, expunere la temperaturi extreme. Orice modificare a nivelului secretor, cât și a ritmului de secreție, ca răspuns la factorii de stres, va avea un răsunet clinic. Simptomele acestei afecțiuni au ca și cauză excesul de cortizol. Debutul bolii este lent și fără a avea un tablou caracteristic, notează doctorulzilei.ro Specialiştii au realizat mai multe studii pentru identificarea potenţialelor probleme de sănătate asociate expunerii la RF-EMF, însă rezultatele au rămas fără concluzii. În cercetarea recentă, realizată de către specialiştii din cadrul Swiss Tropical and Public Health Institute, au analizat relaţia dintre expunerea la RF-RMF provenite din dispozitivele de telecomunicaţii wireless şi performanţele memoriei adolescenţilor. În cadrul studiului a fost descoperit faptul că expunerea îndelungată la RF-EMF are un efect negativ asupra capacităţilor memoriei figurative a adolescenţilor, relatează descoperă.ro Dăunătoare pentru smalțul dinților poate fi mestecarea tabletelor de vitamina C. Nici gemul de fructe, muştarul, maioneză şi ketchup-ul nu sunt tocmai alegerile potrivite pentru sănătatea dinţilor, deaorece „alimentele cu un pH situat între 3,0 şi 4,0, precum produsele fermentate de diferite feluri, pot afecta smaltul, acesta fiind vulnerabil faţă de flora acidogenă a cavităţii orale”, explica dr. Andra Custură. Și bolile afectează smalțul dentar. Problemele digestive precum bulimia, care provoacă voma sau refluxuri acide pot afecta şi smaltul dinţilor, într-o anumită măsură, în funcţie de stadiul problemei, arată Libertatea pentru femei Compresele reci opresc coagularea sângelui. Imediat după lovitură, aplică comprese reci, deoarece opresc coagularea sângelui şi reduc dimensiunea vânătăilor. Pune câteva bucăți de gheață zdrobită într-un prosop, apoi aplică pe zona cu probleme, timp de 30 de minute. Poți aplica comprese cu gheață de mai multe ori pe zi, cu pauze. Arnica grăbește vindecarea. Pentru a grăbi vindecarea vânătăilor, prepară o infuzie de arnică. Toarnă peste o lingură de flori o cană de apă clocotită. Lasă la infuzat 15-20 de minute, iar când ceaiul s-a răcit, aplică local sub formă de comprese. Arnica poate fi combinată cu ceai de muşeţel, care are proprietăţi antiinflamatoare, antiseptice şi analgezice, potrivit Click pentru femei