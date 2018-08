Utile: Până la ce vârstă ”amânăm” conceperea primului copil?; Berea sau vinul? Află care băutură e mai sănătoasă; Cei 5 mari vinovaţi pentru kilogramele în plus

Un studiu realizat de Asociaţia de Reproducere Umană din România, prezintă date deloc încurajatoare: 34,7% dintre cupluri nu au copii. ”Din punctul meu de vedere este de dorit naşterea primului copil până la 30 de ani. Multe studii consideră limita după 35 de ani. La multe femei după vârsta de 35 ani rezerva ovariană este în scădere.”, subliniază prof. dr. Mircea Onofriescu, preşedintele Societăţii Române de Medicină Reproductivă, potrivit Ziarul de Iasi. În epoca bombardamentului informatic, suntem nevoiți să inversăm celebrul îndemn „Crede și nu cerceta!“. Post-adevărul, să-l numim așa, este un concept care se referă la tendința de a face alegeri politice bazate mai mult pe emoții decât pe adevăruri factuale – tendință exploatată de politicieni prin discursuri manipulatoare, în care faptele sunt ignorate sau mistificate, în schimb se face apel la emoțiile primare ale publicului, potrivit Unica. Ca sa nu isi piarda din calitati, vinul trebuie asociat corect la mancare. Berea este de asemenea obtinuta printr-un proces natural de fermentare, nu are un continut ridicat de alcool si este bogata in vitamina B. In cantitati mici, alunga tensiunea nervoasa si inlatura senzatia de oboseala. Cercetatorii afirma ca berea favorizeaza digestia, normalizeaza ritmul cardiac si tensiunea arteriala si creste pofta de mancare, potrivit Doctorul zilei. Toţi agenţii de îndulcire îngraşă, de la zahărul alb până la miere, sirop de arţar, de agave etc. Despre fructe ştim că sunt sănătoase, că nu trebuie să ne lipsească din alimentaţie. Totuşi, ele îngraşă, prin urmare, dacă eşti la cură, trebuie să le consumi cu moderaţie. Ele conţin fructoză, o formă de carbohidraţi ce se metabolizează în ficat, similar alcoolului, şi accelerează îngrăşarea, potrivit Click. Dieta adoptată este importantă pentru sănătatea digestivă şi a întregului corp. Există câteva alimente care te pot ajuta să ţii sub control gastrita şi să diminuezi simptomele. Dintre acestea enumerăm: alimente bogate în fibre, alimente cu conţinut scăzut de grăsimi sau alimente cu aciditate scăzută, potrivit CSID.