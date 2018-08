Utile: Legătura dintre odihnă şi obezitate. Câte ore trebuie să dormi în fiecare noapte pentru a-ţi menţine o greutate optimă; Cum să eviți „minerii” care vor să profite de calculatorul tău; 8 motive să bei apă plată cu lămâie

Vrem să dormim cât mai puţin pentru a avea timpul necesar să facem diverse lucruri, însă nu ne gândim niciodată cât de mult rău facem organismului nostru printr-un astfel de stil de viaţă. Un studiu arată că adulţii care dorm foarte puţin prezintă un risc mai mare de a deveni supraponderali sau obezi, scrie descopera.ro Chiar dacă fenomenul de cryptomining nu a atins încă proporțiile celui ransomware, crește la cote alarmante. În a doua jumătate a anului 2017, infractorii cibernetici au obținut peste șapte milioane de dolari folosind cyptominere. Datele companiei noastre arată că, în 2017, au fost atacați cu programe malware pentru criptomonede 2,7 milioane de utilizatori – de aproape 1,5 ori mai mult decât în 2016 (1,87 milioane), scrie playtech.ro Consumul de peşte crud ar putea fi una dintre cele mai bune modalităţi de a beneficia de proprietăţile acizilor graşi omega-3, afirmă nutriţioniştii. Unele forme de preparare a peştelui, cum ar fi prăjirea şi coacerea, pot reduce nivelurile acestor grăsimi sănătoase, spune un studiu din anul 2009. Iată cât de des e bine să consumăm peşte şi fructe de mare şi care sunt riscurile consumului exagerat, conform csid.ro Pe măsură ce înaintăm în vârstă, corpul începe să dea primele semne de îmbătrânire. Fie că ne confruntăm cu albirea părului, slăbirea sistemului imunitar sau probleme de vedere, medicina indiană are un remediu natural.Odată cu îmbătrânirea, dinţii încep să devină slabi, părul începe să se subţieze şi să cadă, apar durerile de genunchi sau problemele de vedere, scrie adevarul.ro Aflându-se printre cele mai folosite fructe în bucătărie, lămâile sau zeama lor se pot pune în ceaiuri, sucuri, băuturi alcoolice, prăjituri, ciorbe, salate, peşte şi sosuri. Combină-le cu apă plată la temperatura camerei şi vei obţine nu doar o băutură care te va hidrata intens, ci şi un cocktail de vitamine şi antioxidanţi. Îţi îmbunătăţeşte sistemul imunitarLămâile sunt bogate în vitamina C, un antioxidant foarte puternic, şi potasiu. În timp ce vitamina C îţi întăreşte rezistenţa în faţa infecţiilor respiratorii, potasiul stimulează activitatea cerebrală şi îţi reglează tensiunea arterială, scrie click.ro