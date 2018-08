Utile: Ce se întâmplă dacă iei contraceptive fără a consulta un medic; Cum se previn complicațiile piciorului diabetic. Boala care poate conduce la amputație; Frunzele de liliac alb vindecă arsurile de piele foarte grave

”Administrarea haotică a unor asemenea medicamente afectează în timp vasele ficatului”, explică Oana Cuzino. Spusele ei sunt completate de Dr. Gabriela Smira, medic primar medicină internă: ”Sunt multe tinere care îşi administrează aceste pilule pur şi simplu. Ele sunt la liber şi pacientul consideră că nu are nevoie de o îndrumare specială. Consumul acestor medicamente, haotic, pe termen lung, duce la apariţia unor modificări structurale ale ficatului, până la formaţiuni nodulare. Găsim în ficat noduli, leziuni hepatice”, potrivit Unica. Cele mai debilitante complicații ale piciorului la persoanele cu diabet sunt boala arterială periferică și neuropatia diabetică. Boala arterială periferică – o circulație deficitară a sângelui poate determina ulcerație, infecție la nivelul piciorului să se vindece greu. Există probabilitatea ca orice complicație la nivelul piciorului, dacă nu este identificată încă de la început și nu este tratată corespunzător, să poată să conducă la cangrenă și mai apoi la amputație, potrivit Doctorul zilei. Terapeuţii susțin că arsura de gradul II sau III, care depăşeşte 15% din suprafaţa corpului la adult şi 5% din cea a copilului, are nevoie de îngrijiri medicale imediate. În cazul unei arsuri de gradul III sau IV, când durerile sunt insuportabile, primele îngrijiri medicale se acordă la locul accidentului. Atunci când victimele sunt în stare critică, iar medicii sunt rezervaţi în privinţa salvării lor, medicina populară recomandă un tratament miraculos cu frunze de liliac alb, potrivit Click.



Eliminarea din dieta a alimentelor ce afecteaza dintii poate impiedica ingalbenirea acestora. Alimentele si bauturile ce contin taninuri, cum ar fi vinul si ceaiul, pot pata dintii. Cafeaua si sucurile de culoare inchisa pot avea, de asemenea, efect negativ asupra albului dintilor. Bicarbonatul de sodiu poate sa polisheze usor petele de pe suprafata dintilor. Desi exista anumite opinii cum ca acesta ar fi pre aspru si poate macina smaltul, cercetari din 2017 au gasit ca fiind o modalitate sigura pentru a elimina petele, potrivit Libertatea. Efecte benefice ale extractului de bromelaină au fost observate începând de la doze de 500 de mg. Bromelaina are şi proprietăţi antitumorale, combate edemele şi facilitează digestia. Este prezentă doar în fructul proaspăt, nu în cele conservate sau procesate. Pe lângă vitamina C, ananasul conţine acid galic şi alţi compuşi fenolici, antioxidanţi eficienţi care conferă acestui fruct proprietăţi antioxidante apreciabile, la fel ca în cazul altor fructe exotice: litchi, mango, potrivit CSID.