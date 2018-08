Utile: Câteva sfaturi utile pentru a reduce prostata mărită; Patru factori care duc la apariția cancerului la stomac; Lentilele de contact: avantaje şi riscuri

Puteţi reduce inflamaţia şi încetini creşterea prostatei, consumând alimente precum: nuci braziliene, brocoli, ciupeci asiatice, rodii etc. Peştele precum somonul, tonul, heringul sau hamsia sunt peşti uleioşi bogaţi în acizi graşi. Alte grăsimi sănătoase de care vă puteţi bucura sunt cele care se regăsesc în seminţe, nuci, avocado sau măsline. Legumele sunt o altă categorie de alimente indicate pentru sănătatea prostatei. Căutaţi cu precădere legumele crucifere precum varza, conopida, brocoli., bogate în vitamina C, potrivit Descopera. Alimentația modernă, abundentă în grăsime, proteine, carne roșie sau afumături, bogată în nitriți și nitrați, dar săracă în fructe, legume și vitamine este unanim recunoscută ca predispozantă asupra genezei cancerelor digestive. La polul opus, o alimentație sănătoasă, echilibrată, hipocalorică este un element de protecție pentru toate tipurile de cancere digestive. Persoanele care au suferit în prealabil o operație de rezecție a stomacului prezintă un risc în plus la 10-15 ani de la această intervenție pentru apariția cancerului gastric din cauza modificărilor induse de dereglarea circuitului sucurilor digestive, potrivit Doctorul zilei. Înainte de a decide între lentile de contact şi ochelari, reţine că niciunul nu este neapărat mai bun decât celălalt, că fiecare are argumente pro şi contra în ceea ce priveşte viziunea, uşurinţa de utilizare şi sănătatea ochilor. „Este adevărat că ochelarii de vedere oferă mai multe beneficii comparativ cu lentilele, însă acestea necesită foarte puţină curăţare şi întreţinere, nu este nevoie să le atingi când le porţi (scăzând riscul de infecţii oculare) şi ochelarii sunt mai ieftini decât lentilele de contact pe termen lung, deoarece nu trebuie să fie înlocuiţi de multe ori”, adaugă medicul specialist, potrivit CSID. Lavanda este celebră pentru proprietăţile sale calmante, sedative. Se foloseşte în caz de anxietate, stres, dureri de cap, insomnii. Un pumn de flori uscate, puse într-un vas pe noptiera de lângă pat sau o picătură de ulei de lavandă aplicată pe un colţ de aşternut induce somnul şi te relaxează. Atunci pulverizează ulei de lavandă diluat în apă (10-15 picături la 500 ml de apă) pe perdele, aşternuturi, covor sau în aer. Sau foloseşte uleiul în lampa de aromaterapie. Are efect antibacterian, fiind util atunci când eşti răcit, potrivit Click. Se tot spune de câțiva ani că planta cannabis ar putea fi leacul pentru boli și sindromuri pentru care medicina modernă încă nu are tratament. Părerile sunt împărțite. unii spun că e doar o conspirație a traficanților de marijuana care vor să-și ascundă afacerile murdare în spatele unor companii de cercetare legale. Alții, dimpotrivă, cred cu tărie în efectele tămăduitoare ale cannabisului, iar cei mai entuziasmați sunt cei care au gustat din savoarea acesteia. În sfârșit, “zeul” lor primește meritele cuvenite, potrivit Playtech.