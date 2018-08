Utile: Pericolul țigărilor electronice este mai mare decât te-ai fi gândit; Imaginile care pot salva orice căsnicie. Ce au descoperit cercetătorii după au studiat 144 de cupluri căsătorite de mai puţin de cinci ani; Ce să mănânci ca să ai o vedere bună.

Borşul este un produs obţinut prin fermentarea naturală a tărâţelor de grâu. Este bogat în enzime active şi vitamine, în special B-uri, dar şi minerale (seleniu, crom) şi aminoacizi esenţiali. De aceea este folosit nu numai pentru a da gust bun ciorbelor, ci şi ca aliment în dietele de slăbire sau ca adjuvant util pentru menţinerea sănătăţii. Este un lichid acrişor, dietetic, are 7,7 kilocalorii la 100 ml şi constituie un tonic natural. Are rol de purificator al organismului şi de ameliorare sau chiar de vindecare a unor afecţiuni. În acelaşi timp ajută la reglarea metabolismului şi a digestiei, scrie doctorulzilei.ro Datorită conţinutului mare de apă, pepenele galben este un bun detoxifiant, având proprietăţi diuretice şi revigorante. De asemenea, stimulează digestia şi apetitul. Prin acţiunea diuretică, laxativă şi detoxifiantă, este recomandat în caz de anemie, constipaţie, gută, reumatism, calculi renali, probleme ale vezicii urinare şi boli de piele, cum ar fi acneea şi eczemele. Pepenele galben este una dintre cele câteva vegetale bogate deopotrivă în vitamina C şi betacaroten ( precursor al vitaminei A). Conţinutul în vitamina C este chiar mai mare decât al mărului, al perei sau al caisei, scrie csid.ro Unele probleme de vedere pot avea legătură şi cu alimentaţia. De aceea, pentru a le preveni, este bine să ştii care sunt produsele care fac bine ochilor. Citeşte mai multe în numărul din august al revistei Click! Sănătate! Anumite nutrimente, printre care zincul, vitaminele C şi E, A, acizii graşi Omega-3, luteina şi zeaxantina sunt vitale pentru sănătatea ochilor şi pot reduce riscul deteriorării vederii cu 25%. Peştele. Multe specii de peşti, în special cei graşi, sunt surse bogate de ulei cu conţinut mare de acizi Omega-3. Acesta, ne arată studiile, poate fi de ajutor în sindromul ochiului uscat, inclusiv cel cauzat de prea multe ore de stat în faţa calculatorului. Lista peştilor graşi include: păstrăvul, macroul, sardinele, heringul, tonul, somonul. conform click.ro Imaginile unor animale drăguţe ar putea ajuta la salvarea căsniciei, potrivit unui studiu. Deşi este greu de crezut, cercetătorii au descoperit că vizionarea unui conţinut pozitiv, inclusiv imagini cu căţei şi iepuraşi, asociate cu imaginile soţului sau a soţiei, pot ajuta la reaprinderea scânteii într-o relaţie. Această variantă, care se bazează pe condiţionarea evaluativă, ar putea oferi o soluţie neconvenţională pentru ceea ce oamenii de ştiinţă spun că este una dintre cele mai frecvente provocări ale căsătoriei: moartea pasiunii, conform descopera.ro Țigările electronice au căpătat o mare popularitate de când au apărut ca o alternativă pentru fumatul tradițional. Dacă la început nu știam ce să credem despre efectul pe care-l au asupra sănătății, studiile care continuă să apară elucidează încet „misterul”. O nouă cercetare susține că vaporii țigărilor electronice sporesc producția de chimicale inflamatorii de la nivelul plămânilor și dezactivează celulele cheie care protejează plămânii. Studiul experimental a fost publicat online în jurnalul „Thorax”, scrie playtech.ro