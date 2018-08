Utile: Aplicația care permite comunicarea în caz de dezastru. Poate salva mii de vieți după un cutremur major; De ce e bine să-ți schimbi jobul după 10 ani într-o singură companie?; Care este cantitatea de cremă cu protecție solară pe care trebuie s-o folosim?

Vrei sa te asiguri ca ai un look impecabil? Verifica-ti zambetul! Daca ai trecut pragul cabinetului stomatologic pentru a iti pune fatete dentare, nu inseamna ca zambetul tau e asigurat pe viata. Nu! Trebuie sa ai grija de el in continuare, ca si pana acum. Medicul stomatolog Merchea iti da cele mai bune sfaturi! 1. Cum se executa un periaj corect al fatetelor dentare astfel incat sa nu fie ‘deranjate’? Vom prezenta metoda de periaj BASS, denumită şi tehnica sulculară. Este o metodă eficientă care se indică mai ales pacienţilor cu probleme parodontale, dar şi celor care au beneficiat de tratamente protetice fixe cu limita subgingivală sau aparate ortodontice, conform ciao.ro Comunicarea în timpul catastrofelor, când conexiunea la internet şi semnalul la telefon nu funcţionează, poate deveni o realitate printr-o aplicaţie mobilă ce utilizează unde radio criptate de înaltă frecvenţă, dezvoltată de o tânără antreprenoare din Chile, ţară cu risc seismic ridicat, informează AFP. “Imaginaţi-vă o persoană care nu are acces la internet, care nu are semnal la telefon, care nu ştie încotro să meargă după un cutremur. Acest lucru mi s-a întâmplat când locuiam în Vińa del Mar împreună cu fiul meu de 4 ani”, a declarat Barbarita Lara, creatoarea aplicaţiei S!E, scrie doctorulzilei.ro Spirulina sau Arthrospira este o microalgă verde-albăstruie care creşte de regulă în lacuri de apă dulce, izvoare naturale şi apă sărată, în zonele subtropicale şi tropicale. Aceasta a devenit faimoasă după ce a fost folosită cu succes de specialiştii NASA ca un supliment alimentar pentru astronauţii plecaţi în misiuni spaţiale. Consumată de secole în locuri precum Africa Centrală, fără a avea efecte adverse, spirulina ar putea avea, conform cercetătorilor, nenumărate beneficii, printre care abilitatea de a modula sistemul imunitar, proprietăţi anti-inflamatorii şi chiar efecte antialergice, antivirale sau chiar anti cancer, scrie csid.ro Crema cu protecție solară nu trebuie să lipsească din geanta de plajă a nimănui. Razele soarelui sunt puternice în această perioadă, iar pielea trebuie protejată împotriva arsurilor, dar și a cancerului de piele. Click! vă spune care este cantitatea de cremă cu protecție solară pe care ar trebui s-o folosiți când mergeți la plajă. Ca o regulă generală, cantitatea de cremă cu protecție solară pe care trebuie s-o folosiți la o aplicare este de circa 30 de grame sau cât încape într-un păhărel pentru shot, spun specialiștii Academiei Americane de Dermatologie. Poate părea mult, însă un shot de cremă cu protecție solară este cantitatea ideală pentru a acoperi pielea expusă la soare, din cap până-n picioare, scrie click.ro Tinerilor de astăzi li se pare normal să aibă mai multe joburi de-a lungul carierei și sunt deschiși oricând noilor oportunități. Nu putem spune același lucru și despre generațiile anterioare de angajați, care se agățau de un angajator pentru toată viața.Sigur, stabilitatea este bună și toți angajatorii o apreciază, însă atunci când apare plafonarea, o schimbare este nu doar binevenită, ci și recomandată. Dacă și tu te regăsești printre cei care lucrează la un job de peste 10 de ani, atunci trebuie să știi că astăzi este mai ușor ca niciodată să-ți găsești un loc de muncă, ai nevoie doar de o doză de curaj, conform viva.ro