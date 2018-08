Utile: Medicamentul ce va putea vindeca mai multe tipuri de cancer a trecut cu succes testele de laborator; Beneficiile ananasului in dieta; Cum identificam alunitele cu potential canceros? Atentie mare la nevii care apar dupa 30 de ani!

Cercetătorii de la Universitatea din California, din San Francisco, au folosit un medicament în curs de dezvoltare, făcut de Revolution Medicines, care ajută la încetinirea creşterii celulelor de plămâni, piele, coloană şi pancreas. Tratamentul a reuşit să încetinească creşterea celulelor canceroase Petri, iar în unele cazuri chiar le-a neutralizat. În experimentele făcute pe șoareci, acesta a reușit să încetinească și creșterea tumorilor de la nivelul plămânilor. Cercetătorii plănuiesc să trimită medicamentul în clinici, pentru ca doctorii să încerce să trateze pacienții bolnavi de cancer, potrivit Unica. Ananasul conţine bromelaină în tulpini, în rădăcină şi, desigur, în fructe. De fapt, avem de a face cu mai multe substanţe înrudite, enzime proteolitice cu proprietăţi interesante: fluidifică sângele, diminuează formarea de plăci ateromatoase şi reduc inflamaţiile. Este un supliment alimentar de cursă lungă pentru toţi bolnavii cardiaci, ale căror artere sunt pe cale de a se bloca. Efectele benefice au fost observate începând de la doze de 500 de mg. Bromelaina are şi proprietăţi antitumorale, combate edemele şi facilitează digestia, potrivit Descopera. Nevii congenitali de dimesiuni medii (1,5-19,9cm) si mari >20 cm au fost asociati cu risc de a dezvolta melanom pe parcursul vietii de pana 10 %. Melanomul este o leziuni maligna a pielii si mucoaselor extrem de agresiva si cu o mortalitate crescuta. In plus, melanomul apare in 30% din cazuri pe un nev preexistent. Orice alunita nou aparuta (mai ales dupa varsta de 30 ani), care isi schimba marimea, forma, structura sau culoarea, trebuie examinata de medicul dermatolog, potrivit Doctorul zilei. Persoanele care consumă doar miezul boabelor de strugure profită doar de... gust. Nutriționiștii susțin că eficiența terapeutică a unei cure cu struguri se datorează mai ales substanțelor din coaja boabelor, de sâmburi, dar și de tescovină, o mină de resveratrol , cel mai puternic antioxidant. Această substanță valoroasă din compoziția strugurilor se datorează flavonoizilor, taninului și quercitinei, potrivit Click. Pentru a avea un ten divin, radiant și sănătos, este vital să oxigenăm pielea. Cum? Cu ajutorul sfaturilor și tratamentelor de specialitate pe care le iubim pentru caracterul lor practic și eficace. Veți fi surprinși să știți că "doar 20% din îmbătrânirea vizibilă a dermei este rezultatul procesului natural de îmbătrânire, iar restul răspunde la factori externi", spune Luis Casco, ambasadorul internațional pentru frumusețe Mary Kay și make-up artist-ul celebrităților. De aceea, expunerea la soare (raze UVA și UVB), stresul, dieta deficitară, lipsa somnului și poluarea afectează aspectul pielii, dar este posibilă minimizarea acestor efecte, potrivit DC News.