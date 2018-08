UTILE: Tot ce trebuie să ştii despre extracţia măselelor de minte; Tendoanele de canguri ar putea înlocui ligamentele umane rupte. Rezultatele unui studiu australian: Dieta 20/20 face furori. Ai voie doar 20 de alimente

. Cercetătorii susţin că tendonul de cangur are o compoziţie similară celui uman, este mai lung şi are proprietăţi mecanice mai bune. Plus că este de şase ori mai puternic. Aceste calităţi îl fac eligibil pentru a fi utilizat într-o varietate de proceduri chirurgicale.Tendoane prelevate de la canguri sunt testate în Australia - la Universitatea din Sydney - spre a fi utilizate în cadrul intervenţiilor chirurgicale de înlocuire a ligamentului genunchiului, gleznei sau umărului. Tratamentul este unul revoluţionar, de care ar putea beneficia în special sportivii predispuşi la astfel de accidentări, potrivit Adevarul