Utile: ​Scăpaţi de 3 kilograme pe săptămână cu ajutorul unei legume interzise de obicei în curele de slăbire; Peşte: bun pentru creier, inimă, imunitate; Cât de sigur e să dormi în pat cu bebeluşul

100 de grame de cartofi fierţi sau copţi conţin numai 68 de calorii, foarte multă apă şi carbohidraţi, care ne oferă energia zilnică de care avem nevoie. În cadrul acestei diete este foarte important modul de preparare a cartofilor. Când cartofii sunt preparaţi în coajă, fierţi sau copţi nu îngraşă, iar vitaminele şi mineralele sunt perfect conservate. Amidonul se transformă în zaharuri lente uşor asimilabile de organism, cu condiţia ca prepararea lor să nu dureze mai mult de 25 de minute. În plus, cartofii nu conţin grăsimi şi deci nici colesterol, potrivit Doctorul zilei. Beneficiul pe care consumul regulat de peşte îl are asupra sănătăţii inimii este în mod covârşitor în concordanţă cu numeroase studii care indică riscuri reduse de atac de cord şi accident vascular cerebral. Beneficiile de stimulare a inimii sunt în mare parte atribuite acizilor graşi omega-3 care scad trigliceridele şi scăderii tensiunii arteriale. Studiile de specialitate sugerează pur şi simplu consumul de peşte de două ori pe săptămână, indiferent de nivelurile de acid gras, ca sursă de proteine slabe, potrivit CSID. Potrivit unui studiu, dormitul copilului sub trei luni în pat cu părinţii implică o creştere de cinci ori a riscului de apariţie a Sindromului de Moarte Subită (SMSS). Apoi bebeluşul e expus riscului de sufocare accidentală sau poate cădea din pat, îşi poate prinde mâna între pat şi saltea, sau se poate supraîncălzi. Un alt dezavantaj e că, pe termen lung, cel mic se va obişnui să doarmă cu părinţii în pat şi va fi greu de dezobişnuit. Nici adulţii nu se vor odihni bine noaptea, iar intimitatea lor va avea de suferit, potrivit Click. Apa este esenţială pentru viaţă. Organismul o foloseşte pentru majoritatea proceselor, printre care şi transportul oxigenului sau al substanţelor nutritive la celulule. Dr. Andreea Dragomirescu, medic primar medicină generală: Se consideră că toată lumea trebuie să consume 8 pahare de apă pe zi, adică 2 litri şi adevărul, din punct de vedere medical, nu e chiar aşa pentru că noi nu suntem standard. Firesc este că această cantitate de apă să fie raportată la greutatea organismului, potrivit Digi24. Conform specialiștilor, uleiul de cocos are mult mai multe găsimi saturate decât se credea până acum. În comparație, untul sau untura de porc sunt mult mai sănătoase pentru organism decât uleiul de cocos. Ei au mai declarat și că acest tip de ulei poate face ravagii în organism, mai ales dacă cei care îl consumă au probleme cardiovasculare existente. “Uleiul de cocos conține peste 80% grăsimi saturate, mai mult decât dublul cantității pe care o găsim în untura de porc și mai mult decât grăsimile saturate din unt, care sunt undeva la 60%”, potrivit Unica.