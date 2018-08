Utile: Cât trebuie să fie pulsul normal și cum îl poți măsura; Această plantă este mai puternică decât Viagra! Efectele i-au uimit până şi pe medici!; Care sunt alimentele şi băuturile utile în cazul inflamaţiei

Un studiu recent estimează nivelul consumului de alcool şi impactul acestuia asupra sănătăţii în 195 de ţări, în perioada 1990-2016. Alcoolul a provocat decesul a 2,8 milioane de oameni în 2016, fiind pe locul şapte în lume printre factorii de risc care duc la moarte prematură şi invaliditate şi o cauză majoră de deces în grupul de vârstă de la 15 la 49 ani (accidente, suicid, tuberculoză), potrivit Doctorul zilei. Planta iarba tapului nu are doar proprietati afrodisiace, ci poate fi utilizata in mai multe scopuri destinate sanatatii organismului. Icariina este substanta activa din compozitia plantei iarba tapului, care a fost extrasa si modificata pentru prepararea mai multor produse: tablete, capsule, pudra, ceai. Ea asigura cresterea fluxului de sange ce alimenteaza organul genital si stimuleaza functiile sexuale, ceea ce ajuta la mentinerea unei erectii pe o perioada mai lunga, potrivit Realitatea. Inflamaţia cronică joacă un rol central în unele dintre cele mai sfidătoare boli ale timpului nostru: artrita reumatoidă, cancerul, bolile de inimă, diabetul, astmul şi chiar boala Alzheimer. Carnea roşie şi-a câştigat o reputaţie proastă pentru un motiv. Este bogată în colesterol şi sare, care poate declanşa inflamaţia. Pentru a obţine proteine, optează pentru somon, ton, cod, conţin acizi graşi omega-3, care ajută, de asemenea, la reducerea inflamaţiei. Dacă îţi este, totuşi, poftă de o friptură, alege carnea de vită, care conţine acizi omega sănătoşi, potrivit Descopera. ! Rădăcina de ghimbir este bogată în potasiu, zinc, calciu, cupru şi magneziu, vitaminele B6, C şi D, precum şi uleiuri esenţiale cu multiple proprietăţi benefice, cum este gingerol, cineol, elemen, borneol, bisabolen, curcumen, phelladrene – au efect afrodisiac, acţionează ca tonic general şi înlătură oboseala şi toxinele accumulate în organism. Potrivit ultimelor studii în domeniul medical, ceaiul de ghimbir dispune de efecte benefice asupra organismului: antiemetic, antiseptic, expectorant, antifungic, antiviral, analgezic, hipotensiv, antispasmodic, antiinflamatorii, antibacterian, antifebril şi antiagregant plachetar, potrivit CSID. Frecvenţa pulsului se exprimă în număr de bătăi pe minut (bpm). Valorile de puls normal sunt cele care măsoară bătăile inimii în repaus, atunci când stăm liniștiți pe un scaun și nu suntem concentrați la nicio activitate. Iată care sunt valorile normale în funcție de vârstă: Nou-născut: 100 – 150 bmp; Sugar 3-6 luni: 90 – 120 bpm; Sugar 6-12 luni: 80 – 120 bpm; Copii 1-10 ani: 70 – 130 bpm; Copii peste 10 ani şi adulţi: 60 – 90 bpm; Atleţi: 40 – 60 bpm, scrie Click.