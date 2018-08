Utile: Te mănâncă pielea seara? Află cauzele posibile; Nanoroboţii, eficienţi în distrugerea tumorilor canceroase; Care sunt avantajele şi dezavantajele dietei disociate

Toata lumea se confruntă, măcar o dată în viață, cu mâncărimi ale pielii. Însă atunci când acestea nu sunt trecătoare și persistă, ar trebui să programezi o vizită la medic. Mâncărimea pielii pe timpul serii, numită prurit nocturn, poate tulbura somnul, ducând astfel la scăderea energiei și a performanței la locul de muncă Cauzele mâncărimilor pielii în cursul nopții sunt diverse, unele minore, altele mai grave. Află mai jos care sunt acestea și ce remedii te pot ajuta!Una dintre cele mai frecvente cauze ale mâncărimilor pielii, dar care nu trebui să te îngrijoreze, este ricmul circadian. În timpul nopții, pielea pierde în mod natural mai multă apă, astfel că pot apărea mâncărimi, scrie divahair.ro Datorită bogăţiei de constituenţi, morcovul are proprietăţi multiple. Se foloseşte ca tonic, antianemic (sporind numărul de globule roşii), remineralizant, întăreşte imunitatea, este un important factor de creştere, antiputrid şi cicatrizant gastric, depurativ, fluidifiant biliar, pectoral, diuretic, cicatrizant al rănilor. Morcovii conţin 80% apă, protide numai 1% şi hidraţi de carbon 6%. La 100 g de plantă comestibilă, conţinutul de săruri şi de vitamine este următorul: 35 mg de sodiu, 235 mg de potasiu, 30 mg de calciu, 25 mg de fosfor, 0,7 mg de fier, mangan, vitamina A 1120 U.I., 0,05 mg de vitamina B1 şi tot atâta de B2, 1 mg de niacină, 7 mg de vitamina C, mici cantităţi de vitamina K, Mg, S, Cu şi brom, precum şi de uleiuri volatile, de asparagină şi de duacarină. Valoarea energetică este de 30 kcal la 100 g de morcov, din care se absoarbe 93%, conform doctorulzilei.ro Într-un experiment recent, cercetătorii Universităţii de Stat din Arizona şi Centrului Naţional pentru Nanoştiinţă şi Tehnologie al Academiei chineze de Ştiinţe au injectat nanoroboţi în fluxul sanguin al şoarecilor. Nanoroboţii profilaţi potrivit ADN-ului au vizat vasele de sânge din jurul tumorilor canceroase, injectându-le cu medicamente specifice pentru oprirea fluxului sanguin către acestea. Tratamentul a fost un succes, mărimea tumorilor diminuându-se semnificativ, scrie csid.ro Organismul uman digeră în mod diferit carnea, lactatele, legumele, fructele şi cerealele. Dieta disociată se bazează tocmai pe acest principiu, pe un regim alimentar construit în funcţie de grupele alimentare.Iată care sunt paşii de la care nu ne putem abate dacă vrem să pierdem în greutate! „E important să ştim că digestia carbohidraţilor se realizează într-un mediu alcalin, cu un PH mai mare de 7, pe când digestia proteinelor are nevoie de un mediu acid, cu un PH mai mic decât 7. Digestia devin mult îngreunată şi dificilă când combinăm alimentele, scrie descopera.ro Dacă vrei să-ți cumperi o mașină second-hand, RAR și ASF ți-ar putea veni în ajutor după ce va fi finalizată aplicația prin care vei vedea dosarul complet de daune al mașinii respective. Este vorba de un proiect demarat de către Registrul Auto Român (RAR) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) care ar trebui să vină în ajutorul tuturor persoanelor care vor să cumpere o mașină la mâna a doua. Va fi o aplicație care-i va pune în dificultate pe samsarii care “măsluiesc” mașinile și vei putea, în sfârșit, să cunoști detalii reale despre istoricul mașinii pe care o vrei, conform playtech.ro Oamenii din ziua de azi sunt din ce în ce mai preocupați de produsele de îngrijire pe care le folosesc, fiind totodată conștienți de faptul că substanțele chimice toxice pe care unele dintre acestea le pot conține vor ajunge direct în sânge atunci când sunt aplicate pe piele sau pe păr. 1. Parabenii Parabenii sunt folosiți la scară largă pe post de conservanți în multe produse cosmetice sau de igienă personală. „În cadrul unor teste de laborator pe animale și țesuturi s-a observat că aceștia pot produce dereglări endocrine, însă nu este clar dacă au același efect asupra ființelor umane. În orice caz, în UE este permisă doar utilizarea a 2 compuși din categoria parabenilor (metilparaben și etilparaben), un număr de 5 fiind interziși, scrie click.ro