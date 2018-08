​Utile: ​10 greșeli care atrag gândacii în casa ta; Ficatul: iată ce obiceiuri îi dăunează; Dieta ''low carb'' (probabil) nu te va omorî, dar nici nu este o idee prea bună

Tuturor ne place să avem o casă curată, fără mizerie, bacterii și... insecte! De la furnici și gândaci de bucătărie până la muște și țânțari, insectele sunt cel mai mare coșmar al copiilor, dar și al nostru, al gospodinelor. Este perfect normal să mai găsim din când în când o muscă în casă, însă atunci când numărul insectelor este de numărul zecilor, înseamnă că facem ceva greșit în procesul de curățenie. Insectele sunt atrase în căminul nostru, de cele mai multe ori, de mâncare, dar și de condițiile pe care le oferim: umezeală, frunze și iarbă uscată în grădină, gunoi, lădița cu nisip a pisicii sau cutii de carton și alte lucruri de care nu avem nevoie și pe care le depozităm în casă, scrie divahair.ro Ficatul tău este minunea multi-tasking a corpului uman, care are în fiecare zi sarcina de a digera grăsimi, de a regenera celuleles anguine, de a stoca energie pentru utilizarea ulterioară şi de a filtra sângele provenit din tractul digestiv, protejându-te de o mare varietate de toxine periculoase. Dar oamenii nu se gândesc adesea la ficat sau nu îşi dau seama că ceea ce mănâncă le poate afecta capacitatea de a funcţiona - uneori permanent. Iată câteva obiceiuri alimentare care-ţi taxează ficatul tău fără ca tu să îţi dai seama, scrie csid.ro Un nou studiu aflat în fază preliminară arată că poate exista o legătură între dieta ”low carb” (un tip de dietă unde consumul de produse bogate în carbohidraţi precum pâinea este redus) şi un risc crescut de moarte înainte de vreme, dar este nevoie de mai multe cercetări pentru a stabili exact dacă există o relaţie de cauzalitate între consumul scăzut de carbohidraţi şi decesul timpuriu. Descoperirile au fost prezentate pe 28 august la European Society of Cardiology Congress din Viena, iar studiul nu a fost încă publicat într-un jurnal de specialitate, scrie descopera.ro Uleiul de cocos pare sa aiba o „reputatie” rea printre oamenii de stiinta. Un savant de la Harvard a fost cel care a tras un semnal de alarma despre uleiul de cocos. In opinia acestuia, alimentul considerat binefacator a fost comparat cu otrava si ar avea efecte nu tocmai benefice pentru organism. De asemenea, cei care il consuma in mod regulat si in cantitati destul de mari s-ar afla in pericol, pentru ca nu a fi, de fapt, chiar arat de sanatos. Vestea a reusit sa ii alarmeze pe multi, la scurt timp, conform ciao.ro Calmantul natural miraculos! Este de 100 de ori mai puternic decât morfina. Despre ce este vorba? Ei bine, veninul de melc marin este acest miraculos remediu natural. Are efect și în doze mici și nu există riscul de a da dependență. Prialt este un puternic calmant folosit atunci când morfina nu mai are efect și în mare parte este compus din venin de melc marin, din familia Conus Magus.Melcul își folosește veninul pentru a paraliza peștele înainte de a-l mânca. Acest venin este alcătuit din sute de peptide distincte. Majoritatea peptidelor care alcătuiesc veninul melcului marin sunt dăunătoare omului, însă o peptidă specială poate reduce durerea într-un mod incredibil, conform doctorulzilei.ro