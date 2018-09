Utile: Dieta disociată: avantaje şi dezavantaje; Semne că ai nevoie urgent de o dietă de detoxifiere; Care sunt simptomele ale carenţei de vitamina D

Această dietă poate fi urmată de orice persoană cu probleme de greutate şi fără afecţiuni medicale. Favorizeză scăderea în greutate, se bazează pe alimentele pe care le consumăm în general, nu impune costuri suplimentare si ne scapă de balonare. Dietele sau curele de slăbire nu sunt recomandate pe termen lung, pentru că pot crea dereglari metabolice, hormonale şi, uneori, pot produce sau agrava afecţiuni existente. Nu se recomandă copiilor cu probleme de greutate, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, potrivit CSID. Inseminarea intrauterina (IUI) este o procedura care se realizeaza prin introducerea direct in uter a spermei spalate si preparate in laborator. Procedura se face complet fara dureri, cu un cateter subtire pe care pacienta nu-l percepe aproape deloc. Această metodă este folosită atunci când sunt îndeplinite următoarele criterii: Ambele trompe uterine sunt permeabile, sau cel putin una iar varsta pacientei permite, potrivit Doctorul zilei. Un studiu publicat în Jurnalul de Medicină Sexuală constata că bărbaţii care suferă de disfuncţie sexuală severă aveau un nivel semnificativ mai scăzut de vitamina D decât cei cu care se aflau într-o fază mai uşoară a bolii. Bărbaţii diagnosticaţi cu disfuncţie au adesea şi o boală cardiovasculară, care este asociată şi cu o lipsă de vitamina D. Experţii cred că tratarea acestei deficienţe de vitamina D poate ţine la distanţă tot mai multe afecţiuni, printre care şi disfuncţia erectilă. Transpiraţia excesivă poate trăda o lipsă a vitaminei D. Dacă faţa îţi străluceşte tot timpul, chiar şi atunci când temperatura corpului este normală şi nu faci prea mult efort, este posibil să ai nevoie de mai multă vitamină D, potrivit Descopera. Zhang Li este cercetător la Departamentul de Inginerie Mecanică și Automatizată, dar și-a ales natura ca sursă de inspirație. Zhang crede că nanoboții ar putea fi folosiți precum stolurile de păsări sau bancurile de pești în momentul în care sunt introduși în corpul omenesc. Mișcările nanoboților vor fi controlate printr-un câmp electromagnetic, astfel că va putea deține simultan controlul tuturor nanoboților, de dimensiunea unor particule, potrivit Playtech. Corpul nostru are abilitatea de autocurățare, dar în niște limite. Sistemul imunitar, rinichii și ficatul lucrează împreună pentru eliminarea toxinelor din organism, însă când cantitatea de substanțe nocive depășește un anumit prag, acest mecanism nu mai face față, iar toxinele se depun, se acumulează și pot duce la probleme de sănătate. Te simți obosit tot timpul, chiar dacă dormi suficient. Excesul de toxine din organism afectează glandele suprarenale, efectul resimțit fiind de epuizare și o stare constantă de somnolență, potrivit Libertatea.