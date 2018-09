Utile: Carbohidraţi buni: surse româneşti de calitate; Beneficiile postului intermitent. Este înfometarea o dietă sănătoasă?; Plante care fac somnul dulce

Li se spune în multe articole superfood, datorită antioxidanţilor din compoziţie. De asemenea sunt bogate în apă şi au circa 15% carbohidraţi. Mai conţin vitamina C, vitamina K şi magneziu. ajută la îmbunătăţirea memoriei vârstnicilor şi luptă împotriva stresului oxidativ. În general, copiii le adoră, afinele fiind printre primele fructe recomandate atunci când începe diversificarea alimentaţiei la bebeluşi. Un kilogram de afine de cultură se vinde în pieţele din Bucureşti cu preţuri între 12 şi 20 lei, potrivit CSID. Deși sună extrem, specialiștii spun că acest tip de dietă are extrem de multe beneficii, asta pe lângă numărul de kilograme pierdute. Postul intermitent reprezintă o strategie de organizare a meselor cu scopul de a accelera metabolismul grăsimilor și de a pierde în greutate, păstrând masă musculară. Acest tip de regim nu presupune reducerea aportului caloric, ci își propune să modifice orele la care sunt servite mesele sau, mai bine spus, modul în care sunt sărite mesele, potrivit Doctorul zilei. Apa este esenţială pentru viaţă. "Se consideră că toată lumea trebuie să consume 8 pahare de apă pe zi, adică 2 litri şi adevărul, din punct de vedere medical, nu e chiar aşa pentru că noi nu suntem standard. Firesc este că această cantitate de apă să fie raportată la greutatea organismului, la efortul care se depune şi, bineînţeles, la zona geografică în care ne aflăm, la anotimp.", spune Dr. Andreea Dragomirescu, medic primar medicină generală, potrivit Digi24. Busuiocul, parfumat şi delicios în mâncărurile de vară, busuiocul are şi alte calităţi, dintre care cele mai importante sunt cele de liniştire a sistemului nervos. Este indicat în stările de oboseală şi în cazurile de somn agitat. În insomniile cauzate de stres şi de tensiunea nervoasă, bea câte o cană de infuzie după mesele principale, preparată dintr-o lingură de frunze şi flori la 250 ml de apă fierbinte. Lasă amestecul la infuzat 5 minute, potrivit Click. Această superbacterie pare să se răspândească rapid, în special în secțiile de terapie intensivă, unde se administrează des antibiotice. „De obicei doar colonizează pielea. Nu conduce neapărat la o infecție. Dar la un număr mic de oameni poate duce la o infecție serioasă și invazivă ce necesită un tratament complex”, a explicat cercetătorul Ben Howden de la Institutul Doherty, potrivit Unica.