Utile: Cura de slăbire cu merdenele. Cum se ține; Suprahidratarea sau consumul excesiv de apă poate fi mortal; Cafea: ce faci dacă ai băut prea multă

Cura de slăbire cu merdenele a fost inventată de Mihaela Bilic. Nutriționistul susține că testează pe propriul corp toate dietele. Pe unele din auzite, pe altele le modifică și pe unele le inventează. „Da, cum să nu, am inventat cure de slăbire, cum să nu le ţin. Trebuia să le testez pe toate. Am ţinut toate combinaţiile, toate dietele care mai de care mai extreme, cu număr de calorii sau cu aliment unic. Toate invenţiile. Tot ce am auzit, am incercat săvăd ce funcţionează mai bine inclusiv păstrând alimentele care îmi plăceau mie. De exemplu, pe vremuri, îmi plăceau dulciurile şi am ţinut cură de slăbire cu îngheţată. Când îmi plăcea patiseria, am inventat cura de slăbire cu merdenele", a mărturisit aceasta, potrivit Click. Consumul unei cantităţi suficiente de apă este important. Fiecare celulă din corpul nostru are nevoie de acest lichid pentru a funcţiona. Atunci când nu consumi suficientă apă te poţi deshidrata, iar cazurile severe de deshidratare pot duce la afecţiuni grave. Însă există şi suprahidratarea ce poate avea, de asemenea, consecinţe grave. În 2007 o femeie de 28 de ani a murit la câteva ore după ce a participat la un concurs radio în care trebuia să consume cât de multă apă putea. Conform Business Insider, medicii au descoperit dovezi ale „morţii în urma intoxicării cu apă”, potrivit Descopera.



O supradoză de cafeină, care să cauzeze o intoxicaţie este destul de rară, dar se poate întâmpla atunci cân oamenii consumă o cantitate foarte mare de cofeină într-un interval scurt de timp. Ţine cont de faptul că nu doar cafeau are cafeină, ci şi băuturile energizante, cola, ciocolata, aşa că sursele de cafeină sunt mai numeroase decât crezi. Trebuie să mergi la un medic dacă prezinţi oricare dintre aceste simptome de supradoză: confuzie, respiraţie dificilă, dureri în piept, vărsături, bătăi ale inimii neregulate şi foarte rapide, convulsii, potrivit CSID. Cunoscută și apreciată pentru beneficiile sale încă din evul mediu, noile descoperiri au arătat că scorțișoara este, totodată, benefică și în prevenirea diabetului, dar și pentru memorie. Mestecați gumă cu aromă de scorțișoară înaintea ori în timpul examenelor sau atunci când lucrați la ceva ce vă solicită memoria. Specialiștii spun că putem face față tentațiilor dulci dacă ne înarmăm cu o cutiuță în care să păstrăm un amestec din scorţişoară, vanilie, coajă de portocală, cafea și pe care să o mirosim din când în când, potrivit Doctorul zilei.



Berea conţine vitamine din grupul B, antioxidanţi, magneziu, siliciu şi fibre. Conţinutul de alcool variază între 0% şi 11%, iar cel de calorii între 13 şi 85 la 100 ml. Cea nefiltrată conţine mai multe fibre solubile şi drojdie, iar cea neagră are mai mulţi antioxidanţi. E benefică dacă e consumată cu moderaţie. Prin asta, înţelegem 330 ml la femei şi 660 ml la bărbaţi, cu alcool de 4,5% – 5%. Previne bolile cardiovasculare. Berea creşte nivelul colesterolului bun, previne apariţia cheagurilor de sânge, datorită efectelor ei de subţiere a sângelui şi protejează împotriva infarctului miocardic. De asemenea, reglează tensiunea arterială, potrivit Click.