Utile: Cum îți tratezi hipertensiunea arterială fără tratament medicamentos; Alimentele care trebuie consumate la început de toamnă; Apendicele, scutul imunității noastre. La ce pericole se expun persoanele care nu îl mai au

Cât de sănătoși sunt crenvurștii din magazine: conțin carne procesată, nitrați de sodiu și o bacterie care provoacă listerioza Tocătura din resturi de tot felul din care sunt făcuți are proteine de slabă calitate. Acest aspect ne arată cât de sănătoși sunt crenvurștii. Acest preparat are un procent foarte mare de grăsime (40%), conține șorici, iar aceste grăsimi saturate ne îngrașă. În plus, ne și cresc nivelul colesterolului. Așa cum am mai spus, crenvurștii mai conțin și nitrit, și nitratul de sodiu, E250 și E251, care împiedică dezvoltarea bacilului botulinic și dau mezelurilor o culoare rozalie, potrivit Click Sănătate