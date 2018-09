Utile: Această dietă rapidă poate duce la rezultate majore; Vinetele, ideale în toate regimurile de slăbit; Vitamina care ”întinerește” sistemul imunitar, distruge celulele canceroase și previne infarctul

Poți mânca în continuare o dietă variată, care să include proteine, fructe, legume și carbohidrați (cei sănătoși), dar trebuie să renunți la tot ceea ce vine ambalat și procesat. În absența alcoolului și a zahărului, pancreasul tău va produce mai puțină insulină, ceea ce înseamnă că în loc de a fi stocată că și grăsime, glucoza va fi arsă pe loc, și vei avea mai multă energie. În numai o săptămâna, pielea iți va deveni mai suplă, deoarce lipsa zahărului promovează colagenul. De asemenea, vei dormi mai bine, deoarece chiar dacă un pahar de vin pare să te facă să adormi mai repede, de fapt somnul nu este la fel de adânc, potrivit Click sanatate. Vânăta stimulează ficatul, vezica biliară, pancreasul, intestinele, splina, rinichii şi inima, calmând tulburările acestora. Aceasta este apreciată pentru antioxidanţii săi: acizi fenolici (acid clorogenic), pigmenţi antioxidanţi de tipul antocianinelor ( aflaţi îndeosebi la coajă) şi nasunină, prezentă îm soiurile cu coaja închisă la culoare. Remineralizantă. Această legumă are un conţinut mare de potasiu (260 mg la 100 de g) şi puţin sodiu (maximum 3 mg). Concentraţia celorlalte minerale este, de asemenea, interesantă: magneziu, zinc, mangan, cupru. Vânăta conţine şi vitaminele A, B6, C şi E, potrivit CSID. Vitamina E (tocoferol) este o vitamină liposolubilă, puternic antioxidantă, considerată „vitamina reproducerii“, cu virtuţi magice în păstrarea tinereţii sistemului imunitar și a întregului organism. Ca si vitamina C, vitamina E stimuleaza producerea de celule natural killer (NK), cele care identifica si distrug germenii si celulele canceroase. De asemenea, vitamina E imbunatateste producerea de celele B imunitare care genereaza anticorpii. Studiile arata, de asemenea, ca suplimentarea cu vitamina E poate inversa din declinul inregistrat in raspunsul imun odata cu imbatranirea, potrivit Doctorul zilei. Acest mezel este considerați unul din cele mai nesănătoase produse pe bază din carne de pe piață. Tocătura din resturi de tot felul din care sunt făcuți are proteine de slabă calitate. Acest aspect ne arată cât de sănătoși sunt crenvurștii. Acest preparat are un procent foarte mare de grăsime (40%), conține șorici, iar aceste grăsimi saturate ne îngrașă. În plus, ne și cresc nivelul colesterolului. Așa cum am mai spus, crenvurștii mai conțin și nitrit, și nitratul de sodiu, E250 și E251, care împiedică dezvoltarea bacilului botulinic și dau mezelurilor o culoare rozalie, potrivit Click sanatate.