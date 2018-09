​Utile: Depresia sezonieră: cauze şi simptome; Carnea te îmbolnăvește! Cele mai bune surse de proteină pentru corpul tău; Pericolul ascuns din vasele de gătit: compuşii chimici din acestea pot duce la creşterea în greutate

Fiecare schimbare de anotimp are impact asupra noastră. Epuizarea psihică şi fizică, starea de nelinişte şi anxietatea pot deveni acute odată cu venirea toamnei, concretizându-se în ceea ce numim “depresie sezonieră“. Condiţiile atmosferice reprezintă doar o parte dintre factorii declanşatori în acest tip de depresie. Ceea ce afectează substanţial sunt alţi factori precum: programul de lucru excesiv de aglomerat şi atmosfera tensionată la serviciu, deprivarea corpului de odihna calitativă şi de alimentaţie corespunzătoare, lipsa de activităţi relaxante şi sport, relaţiile personale şi cele sentimentale tensionate sau despărţiri în această perioadă, potrivit CSID. ”Carnea roșie este un personaj negativ pentru bolile de inima” a declarat Gary Fraser, profesor în sănătea publică, pentru Business Insider. Cercetătorii au descoperit că cei cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani, care mâncau mai multe proteine din carne, și-au dublat riscul de a dezvolta boli cardiatice mortale, în timp ce participanții care au consumat mai multe nuci și semințe și-au ajutat inima, scăzând considerabil riscul de a dezvolta aceleași probleme de inimă. “O varietate de nuci, consumate în cantități mici în fiecare zi, va scădea colesterolul LDL din sânge care este colesterolul rău" a mai adăugat profesorul. Conform acestuia, 10-14 nuci, alune, sau alte semințe consumate zilnic sunt tot ceea ce trebuie, potrivit Click sanatate. Chimicalele precum perfluoroalkyl şi polyfluoroalkyl (sau PFAS-uri), găsite în mediu, duc la creşterea în greutate, dar acelaşi studiu realizat de cercetătorii de la Harvard Medical School arată că dieta şi exerciţiile fizice combat efectele negative ale compuşilor chimici. Cele două substanţe menţionate mai sus sunt chimicale sintetice care au fost folosite într-o varietate de produse, precum vasele de gătit, produse de împachetat mâncare şi produse de curăţat. Acestea se pot acumula şi pot rămâne vreme îndelungată în organism, iar până acum studiile au asociat expunerea la PFAS cu anumite probleme de sănătate, bolile tiroide şi maladii la sistemul reproducător, potrivit Descopera. O găsești mai mereu la piață sau pe rafturile magazinelor, dar cu siguranță nu știai cât de multe beneficii are asupra sănătății. Iată care sunt beneficiile miraculoase ale sucului de sfeclă roșie. Sfecla are în compoziția sa multe substanțe nutritive precum vitamina A, vitaminele B1, B2, B6, vitamina C, sodiu, calciu, sulf, cupru, fier, iod, potasiu, acid folic și antioxidanți. Sfecla roșie este ușor de digerat și este bogată în apă (peste 90 %); zaharuri; fibre, potrivit Unica. . Dacă îți petreci o mare parte din timp stând pe scaun la birou sau pe canapea în fața unui televizor, e posibil să ai un stil de viață sedentar. Acesta este definit prin lipsa a minimum 150 de minute de exercițiu fizic moderat, zilnic. Dacă te-ai recunoscut în descrierea de mai sus, îți expunem riscurile la care te expui și efectele lor nocive pe termen lung, care îți pot afecta chiar și durata de viață. Sindromul metabolic poate fi descris ca o acumulare de condiții, care, atunci când sunt prezente în același timp, îți pot crește riscul de boli de inimă, infarct și diabet, potrivit Libertatea.