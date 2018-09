Nu este nimic mai rău decât să te chinuieşti să adormi. Unii numără oi, alţii se îndoapă cu somnifere care fac rău organismului. Potrivit unui nou studiu realizat în Australia, faptul că nu putem să adormim este cauzat de nivelele scăzute de magneziu din organism. Există însă două ingrediente naturale care, dacă sunt asociate, ne oferă cantitatea de magneziu necesară pentru un somn bun. Este vorba de un condiment, numit turmeric, şi de laptele de migdale. În caz de insomnii severe, se amestecă cele două ingrediente, care se găsesc la supermarket, şi bem băutura obţinută înainte de culcare, scrie click.ro Ceaiul verde este cunoscut de 4.500 de ani şi i se atribuie origini divine. Ceaiul verde este obţinut din mlădoiţele tinere ale arbustului de ceai, iar cel negru din frunzele sale uscate şi adesea fermentate. Orientaţi-vă spre ceaiul verde nefermentat, care conţină mai puţină teină decât cel negru. În plus, ceaiul verde are de două ori mai mulţi antioxidanţi, conform csid.ro Nu ignora nicio durere, în general, și încearcă prevenția, înainte de a ajunge la durere. Azi vorbim despre steatoză hepatică sau boala ficatului gras, cum mai este cunoscută. Este o boală care se poate manifesta temporar sau pe termen lung, caz în care poate afecta buna funcționare a ficatului și a întregului organism. Cele mai expuse sunt persoanele care suferă de obezitate, de diabet, consumă alcool în exces, fac abuz de medicamente, se expun, repetat, la aditivii din diverse alimente sau au colesterolul peste limitele normale, scrie doctorulzilei.ro A ţipa sau a urla este o neatenţie de la propriul sine şi ne împiedică să evoluăm, susţine psihologul Alexandru Pleşea (35 de ani), care oferă şi câteva sfaturi pentru a scăpa de acest obicei. Cunoscut opiniei publice drept „antrenorul minţii“, Alexandru Pleşea oferă câteva metode pentru a evita momentele în care ţipi, urli sau strigi. În opinia psihologului, omul este expus de mic la situaţii în care alte persoane interacţionează ţipând, iar copiii au înţeles, în mod greşit, că acest mod de relaţionare poate rezolva orice situaţie, scrie adevarul.ro Toamna pune la mare încercare sistemul nostru imunitar. Pentru ca organismul să se adapteze la schimbările de lumină şi temperatură, el consumă mai multă energie, iar imunitatea poate scădea. Pentru a evita îmbolnăvirile dese, trebuie să avem grijă să consumăm cât mai multe vitamine. Vitamina C şi propolis Dintre cocktailurile de vitamine pentru toamnă, cel mai des întâlnite şi recomandate sunt vitamina C şi propolisul, uneori şi vitamina B2. Asociate, acestea sunt indicate în profilaxia infecţiilor acute şi cronice, conform click.ro