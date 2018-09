Multora li se va putea părea ciudat când vor auzi de cancer mamar la bărbați, iar motivul este acela că această formă este cel mai des întâlnită în rândul femeilor. Cu toate acestea, și reprezentanții sexului tare sunt predispuși să dezvolte această boală. Deși cele mai dese cazuri de cancer mamar la bărbați sunt întâlnite la cei care au o vârstă înaintată, boala poate să apară oricând.Pacienții depistați la timp cu această formă de cancer au șanse foarte mari să se vindece. Tratamentul implică, de obicei, intervenție chirurgicală pentru a elimina țesutul mamar afectat de celulele cancerigene. Alte tratamente, cum ar fi chimioterapia și radioterapia, pot fi recomandate în funcție de fiecare caz în parte, scrie divahair.ro Dacă după consumul de lactate apar simptome precum balonare, gaze, crampe, diaree sau vărsături, înseamnă că nu poţi consuma lapte şi derivate din lapte. Există însă anumite alimente care înlocuiesc lactatele. Află care sunt acestea din noul număr al revistei „Click! pentru femei“! Lactate fără lactoză Produsele lactate sunt importante pentru organismul uman, datorită aportului de calciu şi vitamine. Acestea pot fi consumate în varianta fără lactoză. Există lapte de vacă fără lactoză sau cu migdale, din ovăz, din cânepă, din soia sau din cocos, scrie click.ro Hreanul este o rădăcinoasă bogată în nutrienţi , o plantă rezistentă atât la temperaturi joase, cât şi la secetă. Rădacina de hrean are numeroase proprietaţi curative si conţine numeroase vitamine, C, A, B1,B2, săruri, minerale de fier, potasiu, calciu, magneziu, aspargină, uleiuri volatile. Mirosul înţepător al rădăcinii se datorează sulfurii de alil, care se regăseşte şi în usturoi , dar şi în ceapă, şi care , prin radere, dă naştere unei substanţe, mirosina, ce oferă proprietăţi iritante plantei. “Hreanul poate fi adăugat în salată, consumat sub formă de sos sau folosit la pregătirea preparatelor din carne. Hreanul conţine de două mai multă vitamina C decât lămâia, vitamine din grupul B şi minerale, printre care potasiu, calciu, fier şi fosfor'', precizează nutriţionistul Florin Ioan Bălănică, conform csid.ro „Persoanele ocupate” din zilele noastre nu mai aud chemarea credintei deși niciodata nu a fost mai usor ca acum. Niciodata nu a fost ușor să auzi mesajul credinței, iar î zilele noastre suntem atât de absorbiți în problemele cotidiene incat nu avem timp sa reflectam asupra lui Dumnezeu. Pentru unii, religia s-a redus la Sărbătorile Crăciunului și Paștelui și la a lua seama la câteva tradiții, de teama de a se rupe total de rădăcinile proprii. Alții nu merg la biserică alaturi de ceilalti, fiindca sunt „prea ocupati”. Ei „sunt absorbiti în lucrarea lor”. „Munca este totul” pentru ei, scrie doctorulzilei.ro Fibroza pulmonară idiopatică (FPI) este o boală cronică rară, a cărei cauză nu se cunoaşte şi care afectează plămânii, determinând în timp cicatrizarea acestora şi făcând din ce în ce mai dificilă respiraţia. “Fibroza pulmonară idiopatică duce la lipsa oxigenului, la invaliditate şi la deces în doar câţiva ani, având un potenţial malign similar cancerului pulmonar”, spune Conf. Dr. Irina Strâmbu, coordonatorul Grupului de Lucru de Pneumopatii Interstiţiale Difuze al Societăţii Române de Pneumologie, scrie csid.ro