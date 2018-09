Este dovedit ştiinţific faptul că infamaţia este o stare ce poate declanşa – în prezenţa anumitor factori – unele boli grave. Mai mult, este adesea însoţită de dureri, amorţeli, rigiditate sau umflături. Prin urmare, orice inflamaţie prezentă în organismul uman nnu este de bun augur pentru sănătate. Pentru a elimina efectele inflamaţiei din corp, există o serie întreagă de antiinflamatoare: de la medicamente, la anumite antiinflamatoare naturale, chiar şi o dietă care promite reducerea inflamaţiei, scrie csid.ro Hrănește-ți tenul uscat cu această mască cu avocado și alte două ingrediente pe care sigur le ai în bucătărie. În 20 de minute ai o piele complet transformată! Dacă ieși în oraș și vrei să arăți impecabil, întâi fă-ți această mască. Pielea primește un boost de nutrienți și devine mai luminoasă, mai catifelată, astfel încât machiajul se așează mult mai bine.De asemenea, dacă ai fost recent la plajă sau la solar aplică pe ten masca prezentată de noi, întrucât reduce din efectele negative ale razelor soarelui, scrie viva.ro Pește, o alegere inspirată! Consumatorii de peşte au un risc mai mic de accident vascular, depresie şi boli neurovegetative, asociate cu îmbătrânirea. Cele mai multe beneficii le are chiar inima. Un studiu al cercetătorilor de la Universitatea Harvard a arătat că riscul cardiac scade cu 36% în cazul persoanelor care consumă peşte săptămânal. Acest lucru se datorează în principal conţinutului de acizi graşi omega-3, pe care organismul nu îi poate sintetiza eficient şi care sunt mai bine asimilaţi din peşte decât din suplimente, scrie doctorulzilei.ro Am ajuns să mâncăm pe fugă, pe stradă, în maşină cu mâinile murdare şi să nu ne bucurăm deloc de mesele pe care le luăm. De multe ori am spune că nu avem timp, însă dacă găsim timp să ne îmbrăcăm, cu siguranţă ne vom organiza şi pentru a ne lua mesele. Medicul Rubin Munteanu susţine şi că am ajuns să mâncăm mai puţin variat, din păcate, ceea ce ne face să ne fie mereu foame. Specialistul adaugă de asemenea că mărimea meselor este importantă şi nu neapărat ce conţine ea, conform click.ro Creierul este, de departe, cel mai important organ al corpului uman, fapt confirmat de medici și cercetatori. Ce știm însă mai puțin despre acest organ este faptul că multe dintre activitățile pe care le facem în mod repetat, în decursul vieții noastre, au ca efect, pe termen mediu și lung, afectarea creierului nostru și implicit apariția unor boli asociate. Deși multe dintre aceste lucruri sunt recunoscute ca fiind nocive pentru om, noi continuam să le facem, riscând astfel sănătatea organului numit creier, scrie doctorulzilei.ro