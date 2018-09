Utile: Fibrilația atrială. Ce semnale trimite organismul când inima bate mai repede decât ar trebui; Carnea de vită combate anemia; 7 cuvinte pe care e bine să le eviţi. Cum să comunici pozitiv?

Evită să spui NU! Transformă orice frază într-o afirmaţie Scoate din vocabular negatia. Vei vedea ca totul capata alta energie in ceea ce faci. Evita cuvinte precum: nu pot, nu cred, nu stiu, nu am, nu sunt, nu merit, nu merge… Toate pot fi transformate usor in afirmatii clare si pozitive. In loc de ”nu pot” SPUNE ”fac tot posibilul sa…” In loc de ”nu stiu” SPUNE ”trebuie sa invat cum sa…”, scrie doctorulzilei.ro