Utile: ​Aceste persoane nu se îmbolnăvesc niciodată. Care este secretul lor?Depresia: tipuri şi recomandări; 9 avantaje ale mersului pe bicicletă

Aceste persoane nu se îmbolnăvesc niciodată, au o sănătate de inviat și parcă nu se îmbolnăvesc niciodată. Evită răcelile cu mare ușurință și trec prin sezonul rece fără complicații. Imunitatea lor este bună și nu este nici un secret, regimul de viață îi ajută în acest sens. Dar nu numai atât. Sunt câteva lucruri pe care cei mai mulți dintre noi le ignorăm deși au beneficii deja dovedite științific.Masajul este unul dintre ele. Devine obligatoriu atunci când suntem într-o suferință evidentă și avem nevoie de recuperare. Trebuie știut însă că de masaj ar trebui să ne bucurăm mai mult, măcar o dată pe lună, pentru că relaxează atât fizic, cât și psihic, reduce anxietatea, stresul, ameliorează circulația, stimulează drenajul limfatic, acționează pozitiv asupra tensiunii arteriale și ritmului cardiac, conform doctorulzilei.ro Sub umbrela depresiei există multe nuanţe de gri. Depresia poate fi uşoară sau severă, poate fi de scurtă durată sau cronică. Circumstanţele speciale, cum ar fi naşterea unui copil sau schimbarea anotimpurilor, pot declanşa simptome depresive. Iată ce ar trebui să ştii despre diferitele tipuri de depresie.În conformitate cu criteriile de diagnostic publicate de American Psychiatric Association, oamenii trebuie să aibă cel puţin cinci simptome persistente timp de două săptămâni sau mai mult pentru a fi diagnosticaţi cu tulburare depresivă majoră, scrie csid.ro Îndulcitorii au fost introduși pe piață în 1950, iar cercetările științifice ulterioare i-au asociat cu multe efecte adverse periculoase. Aceștia au avut ca rol satisfacerea poftei de dulce, fără a adăuga calorii dietei. Așadar, sunt folosiți ca alternativă a zahărului rafinat și a îndulcitorilor naturali. Totuși, se pare că efectele negative pe care le au pur și simplu nu merită sacrificiul de a-i include în dieta noastră. Aceste substanțe dulci false pot duce la simptome precum dureri de cap, migrene, luare în greutate și chiar boli cardiovasculare, conform ncbi.nlm.nih.gov. Un studiu din 2017 a arătat că îndulcitorii sunt legați, dimpotrivă, de luarea în greutate, nu de slăbit, în ciuda faptului că majoritatea oamenilor îl folosește în controlarea caloriilor, scrie divahair.ro Doar 30 de minute de mers pe bicicletă pe zi scad cu 50% riscul de infarct şi, pe deasupra, organismul nu percepe această ”muncă” drept un efort, ci ca pe o activitate fizică plăcută. Iată care sunt beneficiile pedalatului, dar şi contraindicaţiile acestuia! Studiile medicilor arată că mersul pe bicicletă e o modalitate de a ne menţine sănătoşi şi voioşi, aşa că e timpul să ieşim la plimbare. Iar dacă nu eşti încă hotărât să o faci, îţi oferim câteva argumente solide: Spre deosebire de mersul la sală, cel pe două roţi este resimţit de corp ca o activitate fizică plăcută. 30 de minute de mers cu bicicleta pe zi scad cu 50% riscul apariţiei unui eveniment coronarian. În plus, cei care au deja o afecţiune cardiacă şi pedalează pot ajunge să renunţe la unele medicamente sau să micşoreze dozele acestora, conform click.ro Splina este un organ foarte important, supranumit ”inima sistemului limfatic”. Această a doua inimă este sensibilă la frig și umezeală. Doi factori de mediu care pot distruge această a doua inimă. Limfa are o funcție de curățare a organismului, pe care o execută impecabil, eliminând toxinele. Pot trăi fără splină? E posibil, dar trebuie să îți întărești constant imunitatea. Sistemul limfatic este esențial pentru sistemul imunitar, o persoană fără splină este o pradă ușoară în fața atacurile bacteriilor, scrie doctorulzilei.ro Simţi furnicături, senzaţie de arsură şi de slăbiciune în ­mâini? Ţi s-a întâmplat vreodată să te trezeşti noaptea cu una sau cu ambele mâini amorţite? Află care pot fi cauzele, din noul număr al revistei „Click! pentru femei“! În cele mai multe cazuri, amorţeala uneia sau a ambelor mâini e ceva normal şi trecător, fără vreo semnificaţie importantă. Dar, dacă persistă şi dacă apar şi alte simptome, atunci ar trebui să afli motivul şi să iei măsuri. Simptome persistente sau intermitente? Mâinile îţi pot amorţi fiindcă un nerv este iritat din diverse motive sau este presat de alte structuri din interiorul încheieturii, de exemplu, scrie click.ro