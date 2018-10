Pragul de 30 de ani coincide, deseori, cu aparitia primelor riduri vizibile, a semnelor de oboseala și cearcanelor adanci. Arsurile solare din trecut și vacantele petrecute sub razele soarelui iși spun acum cuvantul prin aparitia hiperpigmentarii, iar pielea are un aspect general obosit, uscat, cu pori vizibili. Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog, enumera principalele cauze ale acestor schimbari la varsta de 30 de ani, dar și cateva sfaturi prin care ele pot fi contracarate, pentru a pastra tenul tanar cat mai multa vreme, scrie doctorulzilei.ro De câte ori nu ai cedat rugăminţilor, lacrimilor, iar uneori, chiar ameninţărilor crizelor de personalitate ale celor mici? Sigur ai cedat de mai multe ori de cât ai fi dorit. Da, de foarte multe ori se întâmplă să ne găsim în ipostaze dificile în faţa copiilor noştri, care, câteodată, ne epuizează cu năzdrăvăniile pe care le fac. Totuşi, este bine de ştiut că toate acestea sunt o formă de cunoaştere, care poate fi manevrată cu uşurinţă atâta vreme cât cunoaştem câteva tehnici şi abordăm o perspectivă diferită. Iată cum să îi transmiţi copilului tău că nu are voie să facă anumite activităţi, fără a-i interzice sau a-i spune un mare NU, pe care nu îl va băga în seamă, cel mai probabil, scrie csid.ro Excesul de alcool, de băuturi carbogazoase şi alimente foarte sărate irită mucoasa gastrică, creând aciditate în stomac. Pe lângă adoptarea unor măsuri ce ţin de alimentaţie, de ajutor îţi pot fi şi plantele. Bicarbonat. Dizolvă 1 linguriţă de bicarbonat în 200 ml de apă şi bea cu înghiţituri mici. Aciditatea din stomac va fi astfel neutralizată. Scorţişoară. Recomandată pentru sănătatea tractului digestiv, scorţişoara este un antiacid natural şi, în plus, ajută la eliminarea gazelor intestinale şi încetineşte formarea altora. Pentru a scăpa de aciditate, fierbe o jumătate de linguriţă de scorţişoară într-o ceaşcă de apă 5 minute. Bea 2-3 ceşti pe zi, conform click.ro Putem să ne oferim acest timp pentru o plimbare prin parc, pentru câteva minute, sau când ne privim în oglindă, ori atunci când facem ceva ce ne face plăcere și ne relaxează. Este important să avem o relație bună cu propria persoană pentru a putea dezvolta relații bune cu cei din preajma noastră, explica Eveline Osnaga, psiholog colaborator al Doctorului Zilei. Iată câteva din beneficiile timpului pe care ni l-am acorda pentru propria persoană: Pentru a ne reaminti importanța lucrurilor simple Suntem tentați să avem lucruri materiale care ne transformă încet, încet, în slugi. Ne dorim lucruri care ne fac fericiți doar prin prisma faptului că le-am dobândit într-un final, scrie doctorulzilei.ro Intoleranța la lactoză înseamnă incapacitatea organismului de a digera cantități semnificative de lactoză - zahărul natural din lapte -, care se găsește în anumite produse lactate. Dacă după consumul de lactate apar simptome precum balonare, gaze, crampe, diaree sau vărsături, înseamnă că nu poți consuma lapte și multe produse din lapte. Există, însă, anumite alimente care înlocuiesc lactatele și pot fi consumate când suferi de această afecțiune, scrie click.ro