​Utile: 11 alimente de evitat dacă vrei să ai abdomenul plat; Băutura bogată în antioxidanți, care accelerează metabolismul. 5 motive să o consumi zilnic; Semne că ai putea avea intoleranță la gluten. Netratată, aceasta poate duce la apariția unor boli autoimune

t. Grăsimea viscerală a fost legată de boala Alzheimer și apariția altor problema metabolice și boli vasculare, dar cu un program de sport adecvat, o dietă corespunzătoare și un stil de viață sănătos vei putea atinge forma fizică dorită. Legumele au mulți nutrienți, dar sunt foarte bogate în carbohidrați, deci este în regulă dacă le mănânci pentru proteine. dar când vrei să ai abdomenul plat, încearcă să le eviți. Un borcan de iaurt mic normal conține 170 de calorii, unul degresat tot are 120 de calorii, iar cel grecesc are până la 230 de calorii, deci mai bine îl eviți de tot, potrivit Feminis.

Ceaiul verde este considerat băutura minune, deoarece are foarte multe proprietăți, care te ajută să rămâi sănătos. Iată care sunt principalele 3 motive pentru care ar trebui să savurezi în fiecare zi o cană de ceai verde Dacă ești consumatoare de ceai verde, probabil că ai observat că de când bei această băutură, poftele s-au diminuat, iar metabolismul este mult mai rapid. Ceaiul verde este bogat în antioxidanți, ceea ce crește rata arderilor metabolice, potrivit Doctorul zilei. Balonarea, crampele abdominale, diareea sau constipația pot fi semne ale intoleranței la gluten, dacă sunt la ordinea zilei'. Mulți asociază aceste simptome cu alte afecțiuni, iar uneori, pacienții sunt greșit diagnosticați cu Sindromul colonului iritabil. Ce trebuie făcut? Analize amănunțite, care să clarifice diagnosticul. Fluctuații inexplicabile ale greutății. Intoleranța la gluten poate duce și la slăbire, și la îngrășare. Asta 3. Dezechilibru hormonal. Există o legătură directă între intolerața la gluten și problemele hormonale care se manifestă printr-un ciclu menstrual neregulat, sindrom premenstrual, fluctuații de greutate și probleme de somn. Aceste manifestări sunt exacerbate la pubertate, în timpul sarcinii și la menopauză, potrivit Libertatea. Cardamonul este unul dintre cele mai scumpe condiment din lume, prețul lui fiind depășit doar de șofran, vanilie și trufe, fiind considerat “regina condimentelor” în India.Ca şi ghimbirul, din a cărui familie face parte, cardamomul combate multe probleme digestive. Folosiţi-l pentru a combate greaţa, aciditatea, balonarea, arsurile de stomac, lipsa apetitului sau constipaţia. Se administrează 3 căni de ceai pe zi, potrivit Click pentru femei. O cană de suc de sfeclă pe zi este suficientă pentru a reduce riscul de complicaţii la persoanele cu tensiune arterială crescută. Sfecla poate fi considerată un super-alment cu numeroase beneficii pentru sănătate. Este o sursă excelentă de vitamine şi fibre şi reprezintă un ingredient gustos în bucătăriile lumii. Iată câteva preparate pe bază de sfeclă.Acest “super-aliment” reprezintă o sursă excelentă de vitamina B, folaţi, mangan şi potasiu. De asemenea, este o sursă bună de fibre, vitamina C, magneziu, fier, cupru şi fosfor, potrivit Gandul.