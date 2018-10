​Utile: În ce alimente se găsește vitamina care protejează vasele de sânge și întărește oasele?; Ce semnifică durerile de cap în funcție de zona în care sunt localizate; Ce aditivi alimentari trebuie să eviţi!

Vitamina care protejează vasele de sânge și întărește oasele este vitamina K, cu funcţii extrem de importante în organismul uman. Cea mai cunoscută este aceea de stimulare a coagulării sângelui, proces de însemnătate vitală pentru vindecarea rănilor. Vitamina K2 se găseşte în mod natural în multe alimente de origine animală, precum carne roşie şi carne de pui, brânzeturi şi ouă. (Cealaltă formă, vitamina K1, se găseşte în special în legumele cu frunze verzi.) O formă pură şi foarte activă de vitamina K2 este menaquinona-7 (MK-7), care poate fi administrată la nevoie în doze exacte, prescrise de medic, scrie Doctorul zilei Durerile de cap care apar de obicei numai în zonele unilaterale, adică pe o singură parte a capului, sunt migrenele. Durerea este simțită ca un cheag care pulsează și de cele mai multe ori devine mai agresivă odată cu activitatea fizică mai intensă. Acest tip de durere de cap este asociată cu starea de greață și cea de vomă și vine cu sensibilitate ridicată la lumină, miros sau sunet puternic. Din nefericire, o astfel de durere are capacitatea de a te trezi din somn și poate dura de la câteva ore până la câteva zile. Problemele cu sinusurile pot declanșa dureri extrem de neplăcute care se resimt de cele mai multe ori în spatele ochilor, în zona obrajilor, afectează fruntea, podul nasului și zona superioară a dinților, potrivit Libertatea.



Fie că vorbim despre stablilizatori de culoare, conservanţi sau îndulcitori artificiali, aditivii alimentari nu sunt neapărat periculoşi. Cu toate acestea, o dietă bogată în alimente procesate este corelată cu obezitate, hipertensiune arterială, boli cardiovasculare şi cancer. Iată ce aditivi trebuie evitaţi! Glutamat monosodic (E621). Este o sare sodică din acidul glutamic, un aminoacid non-esenţial apărut natural. Este un aditiv alimentar clasic, utilizat pentru a intensifica aroma preparatelor. Consumul de glutamat monosodic a fost asociat cu creşterea în greutate. Nitrit de sodiu (E250). Întâlnit frecvent în carnea prelucrată, nitritul de sodiu acţionează ca un conservant pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor, adăugând aromă sărată şi culoare roşu-roz, scrie Click. Echipa de cercetare, condusă de Zoltan Sarnyai, Robyn Mc Dermott şi Maximus Berger, a studiat legătura posibilă între depresie şi dietă pe o insulă din Strâmtoarea Torres, unde mâncarea de tip fast-food este disponibilă, şi de pe o insulă mai izolată, unde nu există distribuitori de acest tip de mâncare. Echipa a intervievat circa 100 de oameni de pe fiecare insulă. Cercetătorii au identificat 19 persoane care au simptome depresive moderate spre severe, dintre care 16 erau de pe insula unde mâncarea de tip fast-food este disponibilă. „Oamenii cu simptomele depresive era mai tineri şi consumau mai multă hrană procesată”, adaugă Berger. De asemenea, cercetătorii au analizat mostrele de sânge în colaborare cu savanţii de la University of Adelaide, găsind diferenţe între nivelurile a doi acizi graşi la oamenii care trăiesc pe cele două insule, potrivit Descopera. În România, într-un an, se consumă 64 de kilograme de carne şi produse de carne pe cap de locuitor, faţă de Franţa, Germania şi Spania, unde consumul de carne depăşeşte 85 de kilograme de carne pe cap de locuitor. Nici din perspectiva consumului de iaurt nu stăm prea bine, conform statisticilor, care ne plasează mult sub media europeană! Mai exact, în România se consumă doar şapte kilograme de iaurt pe cap de locuitor, în condiţiile în care în Franţa se consumă 30 de kilograme pe cap de locuitor, iar în Bulgaria se consumă 23 de kilograme pe cap de locuitor, scrie Unica.