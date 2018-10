Utile: Consumă această bătutură în fiecare dimineață și vei scăpa de stres și oboseală; Campionii Europei la consum de zahăr. Denumirile sub care este ascuns în alimente; Ce să faci dacă ai cuticule uscate şi crăpate; 

Potrivit mai multor studii recente, un pahar de suc băut pe zi are capacitatea de a crește fluxul de sânge către creier, reducând stresul și oboseala. Este o sursă bogată de vitamina A, complexul de vitamine B, vitamina C, vitamina K, calciu, cupru, fier, iod, potasiu, sodiu și sulf. De asemenea, poate fi gătită în foarte multe moduri, dar ea poate fi la fel de bine mâncată crudă. Un alt mod de a o consuma este sub forma sucului, care se prepară foarte ușor și care poate face adevărate minuni dacă este consumat zilnic, potrivit Click.



Mâncăm, în medie, 30 de kilograme pe an, iar consecinţele sunt dezastruoase: diabetul zaharat este tot mai prezent, iar obezitatea afectează inclusiv copiii. Specialiştii atrag atenţia că zahărul este ascuns în majoritatea produselor de pe piaţă sub diferite denumiri. În laboratoarele Facultăţii de Chimie Alimentară din Galaţi, cercetătorii au analizat mai multe alimente pe care le găsim frecvent pe mesele românilor şi au ajuns la o concluzie îngrijorătoare. Zahărul este ascuns în majoritatea mancărurilor şi băuturilor pe care le cumpărăm. Iaurtul şi cerealele care conţin cacao, conţin şi ele mult zahăr, potrivit Stirile Protv. Cuticulele sunt o barieră de protecție a rădăcinii unghiei, explică nail artistul. De fapt, cuticula este îndepărtată din motive strict estetice. Odată cu venirea frigului, cuticula devine rigidă și începe să ne deranjeze – se agață, se crapă etc.Dacă nu dorești însă să îndepărtezi cuticulele prin tăiere, trebuie să le hidratezi foarte bine. Poți să hidratezi cuticulele, Un produs profesional pentru îngrijirea cuticulelor este mai potrivit decât unul obișnuit, de supermarket. Dacă vrei să scapi de cuticule, le poți împinge cu un bețișor de bambus, potrivit Unica. Virozele intestinale sunt infecţii date de virusuri. Exemple multiple: rotavirus, adenovirus, norovirus. Simptomele digestive pot fi date însă şi de bacterii. Cel mai frecvent însă sunt virozele, uşor transmisibile, mai ales în colectivităţi. Nu mai există neapărat regulă sezon cald vs rece, fiind acum întâlnite mai toată perioada anului. Se pot lua şi de pe suprafeţe murdare în parcuri sau metrou, autobuz etc. Mai ales frecvente la copii care se întâmplă să nu respecte o igienă a mâinilor corect sau cei mici care bagă totul în gură. Rotavirusul, frecvent mai ales în sezonul rece, este extrem de contagios, fiind necesare puţine particule virale pentru a fi infectată o persoană, potrivit CSID. Carențele nu pun în pericol viețile oamenilor, dar aceștia vor avea o sănătate precară, iar asta le va răpi câțiva ani din viață. Altfel spus, dacă avem grijă să nu avem deficiențe majore, e posibil să trăim mai mult. Vitamina A: Protejează împotriva orbirii, a anumitor cancere, acnee și osteoporoză. Se găsește în: ficat, uleiuri de pește, ouă, lapte, în legume de culoare portocalie, cum ar fi morcovii sau cartofii dulci. Vitamina B1 previne: Bolile de inimă, musculare și nervoase Se găsește în: Carne de vită, ficat, nuci, ovăz, portocale, ouă, semințe, mazăre, potrivit Doctorul zilei.